華潤置地(01109)上月銷售跌逾三成，股價今早受壓，一度低見34.7元，跌2.5%，新造34.85元，仍跌2.1%，成交金額1.1億元。
集團公布，1月總合同銷售金額約110.4億元人民幣，按年減少32.7%；總合同銷售建築面積約49.91萬平方米，下跌48.8%。
至於中海外(00688)也降2%；萬科(02202)下滑1.6%；融創(01918)跌2.2%；恒大(03333)下滑1.2%。
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至於中海外(00688)也降2%；萬科(02202)下滑1.6%；融創(01918)跌2.2%；恒大(03333)下滑1.2%。
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