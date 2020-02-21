港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，港股昨日反覆低收後，料今早再下試廿天線水平。

道指曾插388點，收市挫128點或0.44%，報29219點；標指跌0.38%，收報3373點；納指吐0.67%，報9750點。

聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)接受財經頻道CNBC訪問時表示，市場押注儲局減息有點狡猾，強調大部分經濟師均不預期很快會減息。

數據方面，美國勞工部公布，截至本月15日的上周首次申領失業救濟人數報21萬人，按周增加4000人，與分析師預期相符。費城聯儲銀行的企業信心指數1月則急升至36.7，按月升19.7。

紐約4月期金收市升8.7美元或0.5%，每盎斯報1620.50美元，創2013年2月14日以來新高，連升第六日。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價本港上日收市全線下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報56.28元，較本港收市低0.52元；騰訊(00700)ADR收報406.6元，低3.4元；國壽(02628)ADR收報19.31元，低0.25元；中海油(00883)ADR收報12.3元，高0.08元；中石油(00857)ADR收報3.41元，低0.01元；中石化(00386)ADR收報4.2元，低0.03元；中移動(00941)ADR收報66.69元，低0.06元；聯通(00762)ADR收報6.7元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.16元，低0.02元。

ADR港股比例指數報27403點，較港低水206點。夜市期指收報27264點，跌156點，較昨日恒指收市27609點，低水345點，成交24464張。恒指昨收報27609點，跌46點或0.2%，料今早再試廿天線(27380點)支持。

人民銀行公布，1月份新增貸款3.34萬億元(人民幣‧下同)，高於預期的3萬億元，並創新高。同期廣義貨幣供應量(M2)按年增長8.4%，低於預期增8.6%。

李克強主持應對疫情工作小組會議，要求盡快有序提高復工率。

焦點股份

中國平安(02318)：去年股東應佔淨利潤1494.07億元人民幣，按年增長39.1%，略遜市場預期。平保派發末期股息為每股1.3元，全年派息2.05元，按年增加19.19%。

華潤置地(01109)：1月總合同銷售金額約110.4億元人民幣，按年減少32.7%。

高鑫零售(06808)：去年盈利28.34億元人民幣，按年增長14.37%，每股派末期股息0.15港元。

愛康醫療(01789)：可能以每股14.65元至15.15元，進行先舊後新配股，期望籌集最少1億美元(約7.8億港元)，正考慮委任高盛(亞洲)安排有關事宜。

多家公司將公布業績，較受關注有：金沙中國(01928)和新意網(01686)。

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