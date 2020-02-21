即巿股評 港股直擊

今日分析股份是民生銀行(00998)，集團主要在中國經營商業銀行業務；股份亦在上海證券交易所上市，編號為(600016.SH)。集團自1996年成立，為最大的非國有企業成立之全國性股份制商業銀行。截至2019年6月底，集團銷售網絡覆蓋中國內地的125個城市，包括132家分行級機構 (含一級分行41家、二級分行82家、異地支行9家)、1144家支行營業網點 (含營業部)、1254家社區支行、153家小微支行、3225家自助銀行 (含在行式和離行式)，自助設備6550台，遠程服務設備976台。

於去年10月30日晚上發布的2019年第三季業績顯示，截至去年9月底股東應佔溢利約455億元 (人民幣‧同下)，較2018年同期溢利約427億元，增長6.66%，為2015至2019年之首三季溢利增長率最高。至於金額則是期內最高，反映始於2018年的中美貿易戰，或現時的中國經濟下行狀況，對集團未見構成很大程度的負面影響。截至去年9月底資產淨值約4914億元，而截至今年1月底已發行股數約489億股，計出每股淨值折合為12.4930港元，相對今年2月17日收報5.57元，市賬率為0.45倍，低於1.00倍反映就基本面而言現價處於偏低水平。

市賬率及市盈率分析

此外，參考於2014至2018年之每年最低市賬率介乎0.48和0.69倍，平均值為0.60倍，高於現時的0.44倍，反映實則現價偏低。平均值相對每股淨值為12.4930元，得出每股合理值為7.50元，較5.57元之潛在升幅為34.65%。而截至去年9月底之倒數12個月的股東應佔溢利約532億元，相對現時已發行股數，每股盈利折合為1.3517港元，對比5.57元之市盈率為4.12倍，參考上述五個財年之每年最低市盈率為3.56至5.29倍，平均值為4.30倍，相對上述每股盈利，計出每股合理值為5.82元，較5.57元之潛在升幅為4.49%。

股息率超過七厘吸引

另可留意集團於2013至2018年每股股息介乎0.1850元人民幣增至0.3450元人民幣，五年累增33.72% (0.2580 → 0.3450元)，反映派息穩定增長，於2018年每股股息折合為0.3840港元，相對現價5.57元，計出股息率為6.89%。參考上述五個財年之每年最高股息率平均值為4.83%，相對上述每股股息，計出每股合理值為7.96元，較5.57元之潛在升幅為42.91%。綜合上述三種分析，每股合理值為5.82至7.96元，平均值為7.09元，筆者認為集團的每股合理值不少於此值，表示現價有上升空間，較現價產生潛在升幅超過27%，連同股息率超過7厘，預期一年回報率超過34%。

基本面反映股價偏低

於2019年中期報告列出對下半年展望，管理層表示根據外部環境變化和內部發展需求，集團制定了《中國民生銀行改革轉型暨三年發展規劃整體實施方案》，加快推進改革轉型有效落地。未來三年，本公司致力於成為一家特色鮮明、價值成長、持續創新的標杆性銀行，明確「民營企業的銀行、科技金融的銀行、綜合服務的銀行」三大戰略定位。從以上描述，反映集團表現務實，相對筆者上述市盈率為4.12倍，合理盈利增長率為4.12%，而2019上半年每股盈利增長率則是6.66%，反映現時股價偏低，認為股價仍有上升空間。

於今年1月3和14日分別高見6.00元和6.03元，出現「雙頂」形態，之後股價便見下行，至今年2月3日最低收報5.37元，一個月累跌約一成，並2016年2月以來低水平，貼近5.00元，反映現價處於低水平。於2月17日收報5.57元，較5.37元相距3.72%，差距不足一成反映現價進場風險不大，認為適合進場作中長線收取股息投資。參考策略為進取者可於現價或以下買入股份；謹慎者可於5.00元或以下買入；保守者則可於4.45元或以下買入。此股顯然屬中長線投資性質，持貨不少於一年可看目標價為7.00至7.50元；而止蝕位為買入價下跌20%可考慮離場。另須留意鑑於近期恆指表現波幅，遇上股價下挫時，投資者應嚴守止蝕為佳。

聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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