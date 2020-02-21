即巿股評 港股直擊

恒指昨日微跌47點，回落至28000點以下，短期內相信較難突破28500點阻力，由於新型疫情全球蔓延，仍然影響全球股市，早前港股一輪強勁升勢，個人認為屬「挾淡倉」居多，始終疫情過後對經濟的影響仍會逐漸浮現，正如近日已有不少企業宣布減薪及裁員，港股真的要重展較長期的升浪，相信至少是疫情穩定後三個月的時間。不過，部分板塊近期仍值得留意，如5G股及雲端辦公室概念股，行業乃未來全球焦點所在，屬有力逆市上升的股份。

事實上，新型冠狀病毒疫情爆發後，不少企業也決定讓員工在家工作，這反而讓整個中國進行一個在家工作的實險，可以肯定的，疫情過後企業的未來的營運模式會出現重大轉變，而提供雲端辦公室服務的公司將會因而受惠。

眾多雲端辦公室概念股中，建議可首選金蝶(00268)，該公司近年積極將其傳統ERP（企業資源計劃）軟件業務轉型至雲端產品，本月為了協助對抗疫情，旗下「雲之家」啟動防控疫情應急計畫，推出「疫情期間企業五大遠程辦公場景方案」，為湖北地區及馳援組織免費提供智能協同辦公服務，有關計劃除了受到外界讚賞外，也讓更多企業明白到雲端辦公室的優點，對其未來發展有利。

其股價自1月8日由低位7.67元開始展開升浪，一直至本月中升至11.24元高位後作出調整，目前處於整固走勢，料整固後股價有望作出突破，建議可候10.2元買入，中線目標15元，跌穿9元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益