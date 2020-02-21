熱門：

今日 08:12 即巿股評 港股直擊

【個股分析】金蝶整固後有力再上

放大圖片

恒指昨日微跌47點，回落至28000點以下，短期內相信較難突破28500點阻力，由於新型疫情全球蔓延，仍然影響全球股市，早前港股一輪強勁升勢，個人認為屬「挾淡倉」居多，始終疫情過後對經濟的影響仍會逐漸浮現，正如近日已有不少企業宣布減薪及裁員，港股真的要重展較長期的升浪，相信至少是疫情穩定後三個月的時間。不過，部分板塊近期仍值得留意，如5G股及雲端辦公室概念股，行業乃未來全球焦點所在，屬有力逆市上升的股份。

事實上，新型冠狀病毒疫情爆發後，不少企業也決定讓員工在家工作，這反而讓整個中國進行一個在家工作的實險，可以肯定的，疫情過後企業的未來的營運模式會出現重大轉變，而提供雲端辦公室服務的公司將會因而受惠。

眾多雲端辦公室概念股中，建議可首選金蝶(00268)，該公司近年積極將其傳統ERP（企業資源計劃）軟件業務轉型至雲端產品，本月為了協助對抗疫情，旗下「雲之家」啟動防控疫情應急計畫，推出「疫情期間企業五大遠程辦公場景方案」，為湖北地區及馳援組織免費提供智能協同辦公服務，有關計劃除了受到外界讚賞外，也讓更多企業明白到雲端辦公室的優點，對其未來發展有利。

其股價自1月8日由低位7.67元開始展開升浪，一直至本月中升至11.24元高位後作出調整，目前處於整固走勢，料整固後股價有望作出突破，建議可候10.2元買入，中線目標15元，跌穿9元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads