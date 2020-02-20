即巿股評 港股直擊 國際財經

新型冠狀病毒肺炎蔓延，對中港股市的負面影響相當短暫，上證指數昨天成功收復3000點關。然而，「疫情」似擴散至滙市，人民幣再度跌穿「7算」，惟受創更深的是圓滙，兌美元本周急挫，技術上走勢轉差，預期短線將繼續受壓。

貨幣滙價是反映其相對表現，即一種貨幣相對另一貨幣的強弱，圓滙回落其中一個原因正是美元上揚。美國新屋動工及建築許可證等樓市數據理想，經濟前景續被看好，除了刺激標普500指數和納斯特指數再次破頂，美元近日亦顯著向上，美滙指數昨天曾見99.91，屬約3年新高，距100心理大關僅咫尺之遙。

日本情況剛好相反，去年12月核心機械訂單按月急降12.5%，為15個月以來最大跌幅，市場對經濟前景憂慮升溫，觸發日圓兌美元周三勁挫1.3%，幅度為2019年8月迄今最大；圓滙昨天曾見112.19，是去年5月後最弱。

日本經濟將再陷衰退，似屬意料中事。首相安倍晉三政府按計劃於2019年10月1日起提高消費稅率，由8%上調至10%，國民趕緊在加稅前「入貨」，扭曲了該季消費開支表現，加上遭遇水災及風災，經濟活動難免受影響。根據最新公布數據，日本第四季GDP按季收縮1.6%，按年更大幅下滑6.3%，為2014年第二季後最差，也是時隔4季首次錄得負增長。

分析對2020年第一季經濟本來就不感樂觀，而新冠肺炎在日本出現社區擴散，多處地方都有源頭不明的病例，使日本成為中國以外最多確診個案地區，勢拖累經濟，意味GDP很大機會連跌兩季，陷入技術性衰退。

日本政府處理「鑽石公主號」郵輪事件手法備受批評，未能遏制疫情之餘，新增確診者更持續增加，看來並未採取有效措施防止病毒來襲，令人質疑與東京奧運臨近有關。數據顯示，日本舉辦2020奧運將合共花費3萬億日圓，原先預測投入該筆資金可產生後續經濟效益32.3萬億日圓，並創造194萬個工作崗位；若停辦奧運，恐對日本經濟造成巨大損失，安倍政府才會以鴕鳥心態應付疫情。

東京奧運能否如期7月開幕，言之尚早，惟日本訪客減少卻是鐵一般的事實。日韓關係去年轉趨緊張，南韓遊客急劇下跌，使中國旅客成為日本旅遊業最大客源，人數佔2019年境外旅客比重達30%，消費額更佔整體的40%。新冠肺炎於中日肆虐，中國遊客必然銳挫，繼而打擊日本旅遊和零售業，因此第一季GDP難寄厚望。

日本經濟前景欠佳，疫情仍未受控，憂慮奧運停辦，又不巧遇上美元轉強，為圓滙帶來沉重沽壓，附【圖】所見，美元兌日圓一舉突破自2015年延伸的下降趨勢線，按黃金比率分析，短期將考驗112.44日圓水平，下一步則看115.61日圓，甚至120關口。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容