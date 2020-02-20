重要通告 港股直擊

嘉藝控股(01025)公布，收購一籃子物業，作價2000萬元。

收購的物業位於荃灣德士古道120號安泰國際中心2樓第3號工作室及毗鄰第3號平台；17樓第3號工作室；1樓第V3號客貨車停車場，將用作非住宅用途的工作室單位。室內總建築面積約4800方呎，室外則約3996方呎。

該公司表示，新購的一籃子物業將用作原材料收集轉運樞紐的中央物流倉庫，配合該集團於中國的現有生產設施及擬於越南成立的新生產設施。此外，該物業與該集團的香港總部及工作室位處同一大樓，非常便利香港現有生產線的營運管理。