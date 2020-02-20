即巿股評 港股直擊

滙控(00005)公布業績後當然令一班忠實股民嘆息，股價徐徐滑落，隨之而起又是小投資者所謂股息吸引，昨日與今日多個價位亦有散戶築起血肉長城䕶價，結果有目共睹。

光輝印記下的慣性偏愛

有位長輩過去幾年例每年約一次飯局，每次亦問同一問題滙控抵買嗎？去年12月又慣例飯局，亦再次問買滙控好過放錢入銀行做定期的同樣問題，每次回答長輩總是會提供其他亦穩定派息的股票以供選擇，背後意思除匯控以外、長輩其實你有好多更好的選擇，但好明顯長輩是一個有情有意的人，彷彿問一問只是慣性例行工事，明白滙控昔日曾有過一段今人難已忘懷的回憶，一條小魚邨就曾經孕育出一間世界最大的銀行「滙控」，亦知道曾令多少人發了大財可提早退休上岸，股齡淺的可能未知道過中的味道，就以今天騰訊(00700)為例，騰訊2004年上市以3.7元定價，一個月後跌穿招股價低見2.68元，於2014年股價升穿500元宣布把股份1折5直至現在，以今天410元收市計，即當年若以3.7元認購一股而撇開1拆5的因素就等如今天變為2050元，當年揸一手1000股用3700元，16年後今天這手市值就是205萬元，若投資若當年揸了十手八手到現在，騰訊這支股票會為你留下永不磨滅的光輝印記嗎？所以明白到滙控曾有過的光輝，總有一批人因滙控而致富就忘記了心頭愛！這就是慣性偏愛，亦明白是很難去改變的心態，就如在馬場曾為你贏過錢的馬仔，你總覺得牠是你的福星一樣。

未有立足之地的滙控

回說滙控最輝煌的年代是港英政府殖民地時代，隨着殖民地最後的餘光帶致2006年龐約翰主席退休，於2007年滙控就發出140年以來首次盈警，次年股價跌穿100元，再於次年宣布「十二供五」計劃震撼整個股壇，自此之後記憶所及未有甚麼大喜的消息出現過，起碼實實在在股價已説得清清楚楚，滙控是一間私人鈱行，轉捩點是當失去殖民地政府的保護下，去到世界任何地方亦給其他有政府背景的銀行排擠，難有安身立足之所而長治久安地發展，從09年滙控開始出售或結束世界各地業務，計有結束美國滙豐融資業務、出售汽車融資貸款管理部、出售或結束位於英國、墨西哥、加拿大、香港、新加坡、毛里裘斯、印度、日本、巴基斯坦、韓國、巴西等的不同業務，多到寫都寫唔晒，問題係由2009年至今還未處理改善好，已經11年多了，加上剛公布的業績內容就較人氣餒，滙控股東回報由2018年度7.7%下跌只得3.6%，集團目標希望於2020年把股本回報提升至10-12%，即說明短時間內未有辦法扭轉局面。

仍難扭轉困局

滙控主要收入來源集中於中港及亞太區地區，而中港已經面臨經濟下行大壓力，息差收窄亦正蠶食利潤，前路問題比過往還要大，但滙控一定會繼續派息，若不派息國際大型退休基金就會即時把滙控清倉，就像當年港鐵(00066)業績見紅借錢亦要維持派息，否則予基金清倉賬面損失更大，要知大型基金多有條款是不能持有不派息的公司，所以買滙控不擔心不派息，只係擔心股價問題，而隨着殖民地光環消失的滙控，經過11年瘦身改善重組仍未見到光明大道，更於前面經濟的不確定性，從08年股價跌穿100元開始再以33元供股至今，滙控肯定還未完全走出困局，有時時代真係已經變咗！仍然執着上世紀的歷史，於新世紀面對殘酷的競爭，投資者可能難免與滙控仍然要付出一些代價，就是收息後要捱股價暫難大升的一段較長日子。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。