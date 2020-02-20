港股直擊 即巿股評

隔晚標指及納指破頂，A股亦抽高，但港股今日高開低走，全日跌46點，大市成交額1008.79億元。

北水流入增加，由上日3.04億元，增至11.8億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

內銀仍是北水買入對象，建行(00939)續是今日淨入最多個股，全日有9.35億元淨買；中行(03988)也有2.63億元淨入，工行(01398)則有5840萬元淨入。

科技股微盟(02013)全日錄7767萬元淨入；中興(00763)也有6607萬元淨買；中芯(00981)則有3796萬元淨買。比亞迪(01211)與金山軟件(03888)分別有3492萬和2821萬元淨流入。

不過，騰訊(00700)全日錄6.24億元淨沽，為今日最多淨沽個股；美團(03690)則錄3256萬元淨沽；小米(01810)也有1793萬淨走。

另外，融創(01918)全日有1.13億元淨沽；藥明生物(02269)亦錄756萬元淨賣。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、美團、中芯、中行、小米、工行、融創、藥明生物及金軟。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中芯、美團、比亞迪、融創、小米、中興、微盟、金軟及工行。