港股直擊 即巿股評

人行調降貸款市場報價利率(LPR)，推動A股反覆走高，滬指創鼠年新高。港股今日高開低走，於廿天線水平見支持。

恒指高開111點，報27767點已屬全日高，開市後掉頭，曾挫272點，見27383點創2月10日以來低位，跌至廿天線(27380點)水平見支持，中午跌224點。午後A股滬指收復三千關，港股走勢亦持續改善。恒指收報27609點，跌46點或0.2%。大市今日下跌股份比例為53%；上升股份比例47%。

國企指數報10913點，升5點或0.1%。

大市成交額1008.79億元。

A股高收，滬指收報3030點，升1.84%，創農曆新年復市後新高；深成指急升2.43%。國家發改委指出，復工復產取得積極進展，廣東、江蘇、上海等地規模以上工業企業復工率超過50%。

人民銀行公布2月LPR報價顯示，一年期為4.05厘，較上次下調10個基點。5年期為4.75厘，較上次下調5個基點，市場原先估降10個基點。

黃金美元堅挺，人民幣貶值壓力大。離岸人民幣兌美元曾見7.035水平，最新報7.0259。

美國道指期貨最新跌41點，報29296。

藍籌股方面，友邦(01299)跌0.2%；騰訊(00700)跌0.3%；工行(01398)跌0.2%。相反，今日公布業績的平保(02318)升0.5%；中海油(00883)升1.2%；電能(00006)升0.4%。

焦點板塊

科技股：聯想集團(00992)中午公布第三季度多賺10.89%，勝預期，股價飆7%。另外，比亞迪電子(00285)升5.7%；雷蛇(01337)升3.8%；中興(00763)升3%。二線科網手游股跑出，美圖(01357)旗下APP在泰國走紅，股價飆14.1%；微盟(02013)升6.8%；心動(02400)升4.9%；FriendTimes(06820)升8%。龍頭美團(03690)彈升2.9%；阿里健康(00241)再創新高，收市升3.1%；新東方在綫(01797)升3.2%。

內需股：多隻奶粉股跑出，日前盈喜的澳優(01717)再升6.4%；中國飛鶴(06186)獲新華網點名讚維護嬰幼兒奶粉市場穩定，股價創新高，收市飆9.4%；H&H(01112)升6.5%。另外，海底撈(062862)彈3.2%；同系頤海(01579)升2%；周黑鴨(01458)升5.1%；青島啤(00168)升2.2%。

內房股：LPR五年期下調幅度比估計少，內房股受壓，中海外(00688)跌1.4%；潤地(01109)跌1.2%；碧桂園(02007)跌1.5%；融創(01918)跌1.7%；恒大(03333)跌1.1%；富力(02777)跌1.4%；龍湖(00960)跌2.1%；奧園(03883)跌1.5%。

光伏股：今日又落鑊，福萊特玻璃(06865)創新高，收市升3.6%；信義光能(00968)和信義能源(03868)亦創新高，分別倒跌0.3%和升3.9%；保利協鑫(03800)升5.1%。

焦點股份

海航系：傳中國當局準備接管海航集團，並出售其航空業務，本港上市的海航科技投資(02086)升7.2%；美蘭空港(00357)飆升15.4%。

比亞迪(01211)：隔晚美股Tesla和蔚來(NIO)造好，昨日獲炒高的比亞迪(01211)再飆11.4%，其A股漲停。

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