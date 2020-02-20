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港鐵:今年不調整車費 中小型租戶兩個月租金減半

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港鐵公司(00066)表示，有見近月新型冠狀病毒疫情對香港社會各界造成極大挑戰，決定推出多項特別支援措施，與市民共度時艱。

有關措施包括今年全年港鐵車費不會有實際調整，以及港鐵全線車站及13個商場中小型租戶可獲減免今年2月及3月一半租金。租戶將會在日內接獲減租通知。而港鐵之後亦會按個別情況為大型租戶提供支援。

港鐵車費方面，原定今年4月4日結束的「程程3.3%車費扣減」優惠，將會延續至今年6月底，讓乘客可繼續以現行車費乘搭港鐵。因應上述安排，「港鐵都會票」、五款「全月通加強版」和「屯門–南昌全日通」亦會維持現行售價至今年6月底。

另外，雖然2020/21年度的票價調整幅度，仍有待按票價調整機制計算出來，但公司已決定透過車費扣減優惠或其他安排，令港鐵車費在今年餘下時間不會有實際調整。具體安排待今年3月底相關統計數字出爐後公布。實行此計劃後，使用八達通乘車的票價自去年1月起至今年底維持不變。

港鐵公司行政總裁金澤培表示，自今年1月新型冠狀病毒蔓延以來，公司在本地車務、車站商務和港鐵商場的收入均受到很大影響，但眼見社會各界在疫情下承受極大壓力，個別中小型租戶在經營上亦面對不少困難，公司作為香港的一份子，希望在力所能及的情況下為市民作出一點支持。

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