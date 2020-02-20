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希慎興業(00014)主席利蘊蓮表示，本地社會事件及新型冠狀病毒疫情之下，公司面對過去數十年來最大的挑戰，情況較沙士時期更差。

她稱，為減輕租戶經營壓力，會就2月及3月基本租金提供可觀的減免，希望助租戶渡過難關。公司去年下半年已有向租戶提供協助，現再作進一步安排，相信情況能有所改善，一同刺激消費，把經濟帶向健康水平。

她表示，希慎立足銅鑼灣97年，經歷過高低起落，憑藉良好管理，相信可繼續發展；當年沙士後社會更好更繁榮，相信香港可再次克服疫情，公司會準備迎接正常市況回歸。