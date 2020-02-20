熱門：

今日 15:41 香港財經 港股直擊

希慎:2至3月向租戶提供可觀租金減免

放大圖片

希慎興業(00014)主席利蘊蓮表示，本地社會事件及新型冠狀病毒疫情之下，公司面對過去數十年來最大的挑戰，情況較沙士時期更差。

她稱，為減輕租戶經營壓力，會就2月及3月基本租金提供可觀的減免，希望助租戶渡過難關。公司去年下半年已有向租戶提供協助，現再作進一步安排，相信情況能有所改善，一同刺激消費，把經濟帶向健康水平。

她表示，希慎立足銅鑼灣97年，經歷過高低起落，憑藉良好管理，相信可繼續發展；當年沙士後社會更好更繁榮，相信香港可再次克服疫情，公司會準備迎接正常市況回歸。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads