即巿股評 港股直擊

湖北疫情仍反覆，全國整體疫情表面上似有降溫跡象，但死亡率最新升至2.8%，脫險言之尚早，至於市場則繼續反映中央加大支持經濟，MLP及LPR利率下調基本符合預期，上證指數一舉升穿三千大關。看好即使月尾公布的2月份中國PMI數據明顯轉壞，亦可能已為市場所預期。

SAR續向好

恒指自近期低位反彈千九點，收復黃金比率0.618即28017點附近，不過始終50天線升穿250天線，10天線升穿20天線，即使本周二港股急跌四百幾點，拋物線SAR指標2月6日以來維持向好。系統顯示，多隻重磅藍籌股，包括騰訊(00700)、中移動(00941)、建行(00939)、友邦(01299)仍然維持勢頭能量的綠燈強勢訊號，特別是騰訊及建行更持續見有北水流入，預期可支撐恒指，本月餘下時間在27300至28300波動機會較大。

下周有99家公司公布業績，藍籌有中電(00002)、新地(00016)、新世界發展(00017)、銀娛(00027)、信置(00083)及港交所(00388)。其中，新地及信置的盈利預測較兩星期前遭到分析員調低，除非業績有驚喜或管理層對今年指引正面，否則短期難扭勢頭弱勢。

另外，光大綠色環保(01257)、檳傑科達(01665)、太平洋航運(02343)及江南布衣(03306)亦於下星期公布業績，而且有較多分析員覆蓋，亦普遍給予正面的投資評級，其中以科技股的檳傑科達之走勢較好，公司從事廠房自動化解決方案，疫情下有賣點，可以留意業績表現。

手遊股好炒，周初提及專攻女性市場的半新股FriendTimes(06820)周二又大升創新高，夠波幅夠交投；另一「宅股」映客互娛(03700)走勢亦要留意，主打「高顏值直播交友社交平台」，春節期間對緣用戶暴漲3倍。1月20日轉強勢綠燈，現價1.44元，小注博大圓底回升至1.9至2元。

中國雲算ETF(02826)昨日稍為回氣後，今日又破頂，投資組合長線之選，主要持股的恒生電子(600570.SH)今日一度漲停；美團(03690)亦貢獻不少，午後突見異動，似蓄勢破50天線，不反對短期小注玩輪證。

羅崇博 (杜比)