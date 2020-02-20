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中金 中國鐵塔(00788)

評級：跑贏行業

目標價：2.5元 (較前收市價1.82元有37.4%升幅)

中金公司發表報告，預計中國鐵塔2019年第四季度增長有望回暖，預計收入同比增長6.5%，全年淨利潤同比增長98.1%，略高於市場預期，主要由於輕資產模式轉型。中金重申「跑贏行業」評級和2.5元目標價。

中金認為，鐵塔的輕資產轉型將持續改善盈利能力和現金流，預計2020年公司利潤率有望保持強勁上升態勢。運營商的5G 資本支出有望明顯增加，2020至2022年的複合年增長率將達到15%，2020年新建5G基站數量有望達到60至70萬個。考慮到5G網路將帶來運營商對站址服務的需求上升，中金預計鐵塔2020年收入增速將同比加快0.7個百分點至7.2%。

同時，由於新建5G基站主要使用現有杆塔，產生的邊際新增費用很低，新業務能實現更高的利潤率。另外，公司去年重新梳理旗下跨行業業務，並成立了兩家專業子公司，以聚焦物聯網和能源領域創新，這些新舉措有望進一步提高公司現有站址資產的利用效率，從而幫助改善利潤率。預計2020年公司新業務有望保持強勁勢頭並實現40%的收入增長，從而有助於公司開拓更多領域的機會。

中金把鐵塔2019年和2020年收入預測分別下調1.2%和2.2%，將2019年淨利潤預測上調 3.2%；考慮到新業務舉措和5G站址電力改造將帶來短期的費用上升，將2020年淨利潤預測下調19.2%。同時引入2021年預測，預計收入同比增長7.4%，淨利潤同比增長31.5%。目前公司股價對應5.8倍2020年EV/EBITDA，重申「跑贏行業」評級。

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