即巿股評 港股直擊

美股隔晚表現唔錯，道指回升逾百點，標指跟納指更再創新高，不過人民幣又再見7算，人哋A股死唔去，但港股就高開低走，午市倒跌。恒指高開111點，見27767點經已係半日高位，今早喺另一平台表示，一旦人行5 年期LPR降幅不達預期，就會成為港股震盪藉口，果然今早港股就係因為呢個原因掉頭，但A股就穩穩陣陣，無事發生。恒指因為呢個消息一度跌272點，見半日低位27383點，剛好喺20日線(27380點)前剎車。恒指中午報收27431點，跌224點；國指則報收10826點，跌81點。

由於美滙指數逼近100，離岸人民幣兌美元再度跌穿7算水平，而5年期LPR降幅又較預期少，內房股今日普遍受壓，至少都跌1.7%，大部份跌幅更超過2%，喺人仔疲弱拖累下，內房股呢兩日都冇運行。

重磅藍籌股方面，北水再落力掃內銀股都無乜用，今日內銀股普遍下跌，其實喺息差收窄壓力下，內銀股真係好難搞，就算現價年息率再吸引都好，呢個板塊阿Man真係買唔落手。再諗諗喺內地經濟下行壓力下，肩負國家使命內銀股不得不侷住貸款畀大大小小企業，貸款人質素每況愈下亦無得揀。至於其他重磅股，今日偏向腳仔軟，大笨象(00005)份成績表強差人意，加上暫停回購令股價少咗個支持因素，留意56元呢個前支持位頂唔頂得住。平保(02318)今日公布業績，績前股價仍守住90元，一旦份成績表稍有差池，股價可能又要考驗88元水平。

話咗內需股受疫情影響較其他消費股低，防疫唔外出消費，但生活必需品亦無得唔用，今日到乳品股跑出，澳優(01717)發完盈喜今日再升3.5%，而上市曾遭狙擊嘅中國飛鶴(06186)則創新高，穿頂唔估頂，即管睇睇有冇本事再向12元挑戰。不過蒙牛(02319)呢隻龍頭乳業股呢期表現麻麻，始終係奶粉股表現較佳，皆因大嘅唔食細嘅都要食，大人飲少啲奶無所謂，BB仔無得揀唔飲奶，奶粉股跑贏其他乳業股亦正常。

已經傳咗N次海航集團財政問題遲早玩完，噚日再有消息指中國當局準備接管海航集團，將其航空業務拆骨出售，今日海航系股份有炒作，海航科技(02086)跟美蘭空港(00357)分別升23.7%及7%。不過阿Man就選擇做觀眾，首先暫時仍未知海航落實被中央接收與否，若海航集團真係拆骨出售，價錢亦未必理想，咁多未知數下，入去炒消息無何厚非，但今日唔知聽日事，即日鮮唔反對，但過夜真係博唔過，好容易得不償失。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)