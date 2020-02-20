即巿股評 港股直擊 香港財經

新型冠狀病毒疫情仍揮之不去，但港股則在這半個月並未因疫情影響而遭受打擊，反而呈現強勢，大市高位暫亦曾穿28000的心理關口，個別民生股早輪可能出現過分炒作，而導致作出調整；但長炒長有的物管股，受到碧桂園服務(06098)盈喜及雅生活(03319)很大可能被納入恒生綜合中型股和小型股指數及納入「港股通」所致，觸發一眾物管股「聞歌起舞」，除以上兩隻物管龍頭外，奧園健康(03662)、時代鄰里(9928)和佳兆業美好(2168)分別在「疫市」中創出三年新高。

筆者一向對此類股份情有獨鍾，原因是國內近十年經濟起飛，房地產發展蓬勃，屋苑及大廈管理亦可媲美其鄰近發達的國家，加上近年國內大量甲級屋苑相繼落成，而每位業主亦必須支付高昂的管理費用，令物業管理公司帶來可觀的收入；加上，國內現盛行服務式住宅服務，這種服務收費價值不菲，物管公司亦是當中「穏收」的主角；再且，物管對經濟轉壞的情況下，相繼會影響較小；而人民幣的貶值，更是對其行業有利，所以成為炒作對象，未必無因。

筆者認為，投資者「見風使舵」是應對現時大市乍暖還寒的炒股心法，投資者不妨跟風，其中一隻筆者認為較為落後的物管股鑫苑服務(01895)於去年10月上市，從事國內著名大城市包括成都，北京及上海等物管業務，當時上市價仍2.08元，昨天突然有跟風炒作之感，高收1.74元，但單從其上市價相比，仍有一段距離，現建議先看其上市價進發，若能突破，上望2.3至2.5元。

至於大市方面，筆者認為市底仍強，見其成交仍然高企近千億，相信疫情對其影響不似預期；儘管美國狂人再次作出「小動作」，稱禁止美國晶片公司售賣晶片給華為，令大市於本周二作出調整，但其調整幅度未見明顯，低位買盤湧現，可見市底仍強；筆者仍視只是大漲小回，能企穏27800，可挑戰28300的想法，仍未動搖。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。