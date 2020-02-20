港股直擊 即巿股評

隔晚美股納指和標普500指數創新高，不過人民幣續弱，加上人行5年期LPR降幅遜預期。港股今早高開低走，創逾一周低。

恒指高開111點，報27767點半日高，開市後掉頭，曾挫272點，見27383點創2月10日以來新低，跌至廿天線(27380點)水平見支持。恒指中午收報27431點，跌224點或0.8%，大市成交額535.09億元。

國企指數報10826點，跌81點或0.8%。

A股反覆向上，滬指半日升0.47%；深成指升1.26%。人民銀行公布2月LPR報價顯示，一年期為4.05厘，較上次下調10個基點。5年期為4.75厘，較上次下調5個基點，市場原先估降10個基點。

離岸人民幣兌美元續弱，最新報7.0334。

藍籌股方面，友邦(01299)跌1.2%；騰訊(00700)跌0.8%。中資金融股亦受壓，建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌0.9%；今日公布業績的平保(02318)跌0.5%。相反，中海油(00883)升0.5%；電能(00006)升0.4%。

焦點板塊

內房股：LPR五年期下調幅度比估計少，內房股受壓，中海外(00688)跌2.1%；潤地(01109)跌2.9%；碧桂園(02007)跌2%；融創(01918)跌2.2%；恒大(03333)跌1.7%；富力(02777)跌1.9%；龍湖(00960)跌2.5%；奧園(03883)跌2.6%。

內需股：多隻奶粉股跑出，日前盈喜的澳優(01717)再升3.5%；中國飛鶴(06186)創新高，半日升5.2%；H&H(01112)升1.9%。另外，雨潤(01068)升3.8%；周黑鴨(01458)升2.3%；青島啤(00168)升1.6%。

焦點股份

微盟(02013)：股價逆市升3.9%。集團以總代價現金1.15億元人民幣，收購及認購無錫雅座在線合共63.83%股權，該公司為一家聚焦餐飲領域的一體化解決方案提供商。

海航系：傳中國當局準備接管海航集團，並出售其航空業務，本港上市的海航科技投資(02086)飆23.7%；美蘭空港(00357)升7%。

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