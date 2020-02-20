即巿股評 港股直擊

早晨，今日係第17日home office，連鑽石公主號上嘅港人乘客都可以安全返港，我都希望下個星期可以安全返公司。

噚日無做過任何推介，不過就見到恒指日線圖DMI嘅ADX出現明顯下行，再加上恒指波幅指數(VHSI)有超賣回升嘅跡象，兼且噚日恒指企喺牛熊街貨嘅中間位，喺無明確方向之下，買包花生就算。

今日見恒指開市時雖然係上行，不過到依家10點17分，恒指已經出現倒跌，至跌78點，做緊27576點，最高暫見27767點，同50天線(27762點)差不多水平，但可惜大市無力再上，結果日線圖上暫呈大市被50天線頂住上唔到。仍然可幸嘅係恒指現水平仍處於20天線/保歷加通道中軸(27388點)之上；同步見保歷加通道口亦收窄中，暗示大市上/下方向走動嘅空間又進一步收窄。

DMI嘅ADX到今日仍然下行中，但再睇埋VHSI，見日線圖上SlowSTC(14,3)%K線低位回升，並且升穿%D線，技術上VHSI仲有50天線(16.94)作為支持。

既然預視大市或有大波幅即將殺到，惜殺上定殺下仍然係未知之數。今日再睇恒指牛熊證街貨圖，牛熊兩邊都無新增街貨，而一如噚日所料，大市噚日上行，結果引嚟嘅係更多資金入近熊，甚至沽牛入熊作反手出擊，熊證最貼價層27700至27799點有相當於542張期指，當中有297張係噚日新增；反觀牛證最貼價層27400至27499點，有相當於168張期指，對比噚日嘅減少589張。

喺10點33分時見恒指跌幅擴大至135點，報27520點，呢個位置靠近牛證街貨，惟觀乎DMI嘅ADX同VHSI未見有大動作之下，唔通今日恒指仍然喺牛熊街貨中間位徘徊？都係繼續食住花生算。

至於噚日喺[下半part]講嘅吉利(00175)，依家10點38分見實心陽燭，即高開低收，而日線圖上SlowSTC(14,3)%K線同%D線雙雙踩入「9」字頭嘅嚴重超買範圍，數值上雖然%K線未升穿%D線，但走勢上已經出現下行嘅跡象，可以繼續留意。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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