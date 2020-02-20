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【異動股】永勝醫療炒高兩成半 產品獲藥監局發註冊證

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永勝醫療(01612)呼吸濕化治療儀，獲藥監局發出醫療器械註冊證，股價今早應聲炒上，最高見過0.75元，大升兩成半，新造0.69元，仍彈升15%，成交金額140萬元。

集團公布，國家藥品監督管理局對其呼吸濕化治療儀，以及相關配件及一次性產品發出醫療器械註冊證。

通告稱，呼吸濕化治療儀為非侵入式高流量給氧治療器械，用於治療慢性或急性呼吸窘迫，例如肺炎、病毒性肺炎、慢性阻塞性肺病、心臟衰竭和哮喘的患者。

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