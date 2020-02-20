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【異動股】石四藥高開4.7% 向湖北緊急供應藥物

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石四藥(02005)按內地要求，向湖北供應藥物，股價今早高開4.7%，造7.17元，盤前成交268萬元。

集團表示，國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制醫療物資保障組，昨日首次向公司之國內全資子公司石家莊四藥發出緊急任務調運單。

為解決湖北省疫情防控物資需求，物資保障組要求石家莊四藥於下周三之前向湖北省分批供應鹽酸阿比多爾膠囊5萬盒(每盒12粒)，貨款費用由接收方支付。石家莊四藥將按要求，如期交付相關藥品。

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