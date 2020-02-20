今日 09:18
重要通告
港股直擊
正榮地產(06158)公布，發行2億美元2021年到期優先票據，年息5.6厘。
公司擬動用票據發行所得款項淨額再次撥付現有債項。
中國傳百億救航企 促大併小
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呂梓毅
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再談恒指黃金交叉訊號
半導體需求大 長電科技值博
徐意
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COVID-19與心臟病（上）
馮永康醫生｜ 信健康
Govt-public partnerships key to fighting epidemics
Dr. Winnie Tang｜ EJ Insight
【私銀觀】「利」字當頭不願走
陸庭龍
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財富管理
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特朗普要求1名助理防長離職 料涉華為禁令
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微盟逾億人幣購餐飲一體化解決方案商
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北大方正集團重整申請獲內地法院受理
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議息紀錄:儲局官員料利率維持現水平一段時間
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【國際早班車】儲局料利率維持現水平一段時間
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IMF強調全球經濟增速見底回升
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