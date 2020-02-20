港股直擊 即巿股評

美國數據理想，標指與納指再創收市新高，港股上日反彈125點，惟成交未有跟進，ADR更預計恒指今早偏軟，相信大市續在10天線(現處27640)爭持，而市場聚焦人行公布貸款市場報價利率(LPR)會否下調。

IMF強調全球經濟增長見底回升，加上美國經濟理想，隔晚道指曾升176點，盤中高見29409點，距離歷史高位29568點，只有159點，收市仍漲115點或0.40%，報29348點。標指升0.47%，收報3386點；納指上升0.87%，收報9817點，為連續第二日創新高。

科技股表現突出，獲多間大行升目標價的特斯拉(Tesla)，收市飆6.9%；蘋果公司反彈1.45%；ZOOM(ZM)抽升7.8%；晶片股美光(MU)及英特爾(INTL)分別升3.9%和1.5%；另外，維珍銀河(SPCE)連升第八個交易日，收市再炒高23.3%，八日累飆1.02倍。

美國1月新屋動工跌3.6%，年率跌至156.7萬間，仍勝預期；建築許可證升9.2%。1月PPI按月升0.5%，勝估計；按年增2.1%。核心PPI按月升0.4%，按年漲1.5%。

美國對俄羅斯石油企業Rosneft實施制裁，推動國際油價周三上揚，創下近3周高位。布蘭特油價連升第7個交易天，將於周四屆滿的紐約三月期油收市升1.24美元或2.4%，每桶報53.29美元。倫敦布蘭特4月期油收市升1.37美元或2.4%，每桶報59.12美元。

投資者持續避險，國際金價周三連續第5個交易日上揚。不過，聯儲局公布上月議息紀錄後，金價輕微回落。紐約4月期金收市升8.2美元或0.5%，每盎斯報1611.80美元，再創下2013年3月以來最高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報56.32元，較本港收市跌0.68元；騰訊(00700)ADR收報413.52元，升2.12元；阿里巴巴(09988)ADR收報215.84元，升1.84元；國壽(02628)ADR收報19.43元，下滑0.03元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報12.24元，升0.16元；中石油(00857)ADR收報3.45元，升0.03元；中石化(00386)ADR收報4.24元，升0.01元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報67.08元，升0.03元；聯通(00762)ADR收報6.79元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.16元，微跌0.01元。

ADR港股比例指數報27624，較周三恒指收市跌31點或0.11%。

焦點股份

內銀及內房股：人民銀行今日公布2月貸款市場報價利率(LPR)定價，市場估計下調機會大，當中安盛料人行會降LPR利率10個基點，星展則料降5至10個基點，料會影響內銀及內房股表現。

濠賭股：澳門暫停開放娛樂場措施，今早零時結束，41間娛樂場中，有29間將會重開，其餘12間仍然停運。

IMAX中國(01970)：截至去年12月底止全年業績，純利4289.3萬(美元．下同)，按年微升0.3%，每股基本盈利0.12元，末期息每股0.02元(約0.156港元)。

微盟(02013)：斥1.15億元人民幣，收購無錫雅座63.83%股權，集團稱，堅持去中心化模式的戰略方向，順應餐飲SaaS領域的一體化趨勢。

業績股：平保(02318)、聯想(00992)及希慎(00014)將於今日公布業績。