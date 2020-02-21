即巿股評 港股直擊 國際財經

蘋果公司和滙控(00005)兩家巨企相繼表示，新冠肺炎對業務構成影響，市場憂慮疫情打擊企業盈利加劇，歐美股市周二(18日)普遍向下，避險需求大增，推升黃金、美滙及美債，反映投資者恐慌情緒的VIX也應聲急漲8.4%。

美股在總統日假期後周二復市，成分股多來自「舊經濟」的道瓊斯工業平均指數續挫0.56%，3個交易日累跌1.08%，標普500指數僅回落0.29%，「新經濟」的代表納指更再創收市新高(9732點)。換言之，三大指數表現參差。

此外，美股內部質素與指數亦呈背馳。以升市火車頭納指為例，儘管近日走勢異常強勁，惟中線市寬(股價高於50天線比率)卻持續跟不上，目前已插穿50%中軸，與指數形成熊背馳的利淡形態；若情況短期沒有改善，恐觸發納指，甚至整體美股深度調整。

美股本輪漲勢確實太快太急，回吐壓力因而與日俱增。附【圖】所見，標指今次只需約14個月便累飆超過1000點，相比2016年2月至2018年1月及2011年10月到2015年5月、兩次同樣炒高逾千點的升浪分別需時23個和43個月，當前的勢頭明顯較猛。在2008年金融海嘯爆發以前，標指耗近55個月才進賬約800點，因此本欄一直相信，始自2009年3月的美股大牛市，與聯儲局(以至其他主要央行)寬鬆政策不無關係，近期表現更是明證：聯儲局去年10月起重新「擴表」，刺激美股迄今上漲兩成左右。

值得留意的是，聯儲局透過回購操作釋放流動性已由1月高峰大幅收斂，而負責管理聯儲局賬戶內巨額債券的紐約聯儲銀行宣布，上周五開始把隔夜回購操作(overnight repo operation)規模上限從1200億美元降至1000億美元，意味局方放水步伐或會減慢，對股市來說料屬負面消息。

美牛另一重要推手──企業回購股份(buyback)規模也轉弱。聯博資產管理(AllianceBernstein)數據顯示，1月美企回購金額僅涉137億美元，是2013年後同期最小，事實上，2019年美股回購規模已較2018年減約30%，倘情況持續，必然使美股升市引擎死火。

美股基本因素亦不如理想，高盛最新研究報告指出，在已經公布去年第四季業績的近400家標指成分股中，按年平均盈利增幅只有2%左右，若撇除高踞美股市值首五大公司(蘋果、微軟、Amazon、Alphabet、Facebook)，標指盈利增長幾乎原地踏步，代表目前過度依賴數家大型科技企業的局面，對延續強勢不一定有幫助。

總括而言，聯儲局減慢放水，美企盈利能力未全面改善，回購金額也顯著下降，再加上市底轉差及技術上升得太急，美股短期下行風險漸大，投資者應提高警覺。

信報投資研究部

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