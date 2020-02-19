今日 20:46
重要通告
港股直擊
正大企業國際(03839)公布，截至去年12月底止，全年盈利1580萬元(美元‧下同)，按年下跌25.34%，每股盈利6.24仙；不派末期息。
期內，收入1.05億元，按年升12.51%。
滙控加快東移 大重組耗562億
今日信報
菲放寬禁令 國民可回港澳工作
紀曉風
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再談恒指黃金交叉訊號
呂梓毅
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今日信報
半導體需求大 長電科技值博
徐意
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今日信報
前景未明朗 追貨宜設防
譚曉涵
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今日信報
Evergrande launches creative sales campaign amid virus outbreak
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
港智能眼鏡初創吸1.45億 研第五代產品
StartupBeat
【私銀觀】中國今回更受疫情影響
吳安瀾(Alex Wolf)
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財富管理
小米智能口罩美專利獲准
國際財經 ｜ 今日 11:10
【盤房來料】資金充裕後市未能看淡
即巿股評 ｜ 今日 13:12
東亞去年盈利跌50% 派息35仙
港股直擊 ｜ 今日 12:33
港添第2宗新冠肺炎死亡個案
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港航向員工派大信封 涉逾150人
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富臨20間餐館休業 高層減薪20%
香港財經 ｜ 今日 17:33
東亞銀行去年盈利跌50%
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【輪證贏家】恒指波幅指數準備反彈
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分析料特斯拉在華融資或被SEC調查
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中國傳注資併購等救助航企
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