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【北水手影】淨入3億 撤出重磅科技股 續吸內銀

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港股反彈，恒指低開43點，最多曾跌81點，見27448點逾一周低，至近20天線(約27408)見支持，最多倒升167點，見27697，之後窄幅爭持，最終收報27655點，升125點或0.46%。

北水淨流入3.04億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水撤出重磅掃科技股，騰訊(00700)有5.7億元淨走；美團(03690)有1.99億元淨走；小米(01810)有2.07億元淨走。

相反，中芯(00981)有1.88億元淨入；舜宇光學(02382)有4886萬元淨入；中興通訊(00763)有8581萬元淨入；金山軟件(03888)有7041萬元淨入。

內銀續成北水吸納對象，建行(00939)有8.95億元淨入；工行(01398)有2.88億元淨入；中行(03988)有2.17億元淨入；農行(01288)有2.14億元淨入。

其他藍籌股方面，友邦保險(01299)有2.47億元淨走；神華(01088)有5086萬元淨走。

另外，比亞迪(01211)有5569萬元淨入；贛鋒鋰業(01772)有1914萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：建行、騰訊、中芯、美團、工行、小米、友邦、中行、神華及農行。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、中興、小米、比亞迪、美團、農行、贛鋒鋰業、金山軟件及舜宇。

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