重要通告 港股直擊

泰昇集團(00687)發盈警，預料截至去年底止全年將錄得虧損不少於7.5億元。

該公司2018年度同期全年股東應佔溢利3.61億元，每股基本盈利10.64仙。

泰昇解釋，預期盈轉虧，主要由於出售前附屬公司Twinpeak Assets Limited產生一次性虧損約6.9億元，出售前附屬公司Superior Choice Holdings Limited的全部股權產生一次性撇減投資物業至可變現淨值約1.1億元；以及集團的營運虧損，因地基打樁業務激烈的市場競爭所致。