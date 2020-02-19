港股直擊 即巿股評

憧憬內地明日貸款市場報價利率(LPR)下調，港股上日挫429點，跌穿250牛熊線(現處27677點)後，今日低開高走，全日反彈過百點，重上十天線(現處27624點)，未能收復牛熊線收市。

恒指低開43點，報27486，最多曾跌81點，低見27448點，跌至近20天線(現處27408)有買盤支持，大市止跌回升，最多升167點，高見27697，之後升幅收窄。午後大市窄幅爭持，最終恒指收報27655點，升125點或0.46%，國指收造10908，升103點或0.96%。

大市成交縮至883.61億元，為近三周半低位，若不計1月24日(年三十)半日市，更是近一個半月以來最低水平。

整體大市上升比率54%，下跌比例46%。

即月期指升139點或0.51%，報27565，低水91點，成交12.06萬張。

人民銀行明天將公布2月貸款市場報價利率(LPR)定價，市場估計下調機會大，當中安盛料人行會降LPR利率10個基點，星展則料降5至10個基點。

建行(00939)、中移動(00941)及騰訊(00700)帶領大市造好，合共撐起恒指76點，全日分別升1.2%、2%和0.8%；舜宇(02382)及瑞聲(02018)反彈1.6%和0.2%；港交所(00388)升0.2%；上日公布業績的滙控(00005)及恒生(00011)，收市跌1.3%和0.1%，滙控更是表現最曳藍籌。

焦點板塊

減免反制關稅受惠股：中國公布第三輪減免對美進口商品的反制關稅，涉及696項商品，當中包括廢紙及豬肉，多隻受惠股走高。萬洲(00288)揚3.7%，為升幅最藍籌；紙業股玖龍紙業(02689)和理文造紙(02314)分別揚8.9%和4.6%。

電動車股：隔晚Tesla大升7.3%，同業比亞迪(01211)飆6.3%；恒大健康(00708)升1.1%。不過，傳Tesla計劃國產電動車中使用無鈷電池產品，擁鈷礦的洛鉬(03993)和金川(02362)，全日插8.7%和9%。

5G股：中興(00763)及京信(02342)遭高盛將評級，由「買入」下調至「中性」，股價齊逆市挫3.5%和4%；中鐵塔(00788)跌1.1%；但摩比(00947)無升跌，中通服(00552)則升0.2%。

物管股：續尋頂，碧桂園服務(06098)、中海物業(02669)、永升生活(01995)、保利物業(06149)、佳兆業美好(02168)、奧園健康(03662)、時代鄰里(09928)、雅生活(03319)和發盈喜的藍光嘉寶(02606)全線盤中創新高。物管細股落鑊，鑫苑服務(01895)飆20%；銀城生活服務(01922)飆21%；祈福生活服務(03686)飆10.5%；中奧到家(01538)升8.7%。另外，寶龍商業(09909)升3.6%。

焦點股份

東亞(00023)：全日升2.7%，集團中午公布去年盈利大跌五成，東亞聯席行政總裁李民斌表示，已就內地資產作大額撥備，相信減值高峰期已過，料今年業務表現好轉。

澳優(01717)：中午公布去年純利可達到8.5至8.8億元人民幣，按年升33.6%至38.3%，因市場更廣泛認識及接受集團的羊奶和牛奶品牌。收市大升9.6%。

愛康醫療(01789)：全日抽高9.4%。集團發盈喜，料截至去年底止，全年股東應佔溢利按年增長超過80%，因規模效應及採取有效成本控制措施的影響。