即巿股評 港股直擊

隔晚美股假後復市，表現較為反覆，雖灰蘋果公司發咗盈警，但跌勢當算溫和，納指總算企得住，道指跟標指則下跌。至於港股噚日急跌後，今日見反彈，半日低開高走，重返10日及250日線滙聚區。

恒指低開73點後，最多跌81點，見半日低位27448點，20 日線(27408點)有支持，大市止跌回升，最多升167點，見半日高位27697點。半日恒指報收27651點，升121點；國指則升107點，半日報收10912點。

除咗派咗一份遠遜預期成績表嘅大笨象(00005)表現較差，其他重磅藍籌股齊齊反彈。不過大笨象早段跌近3%，午市跌跌幅收窄至不足1%都算係咁。北水繼續力掃內銀股，中行(03988)、建行(00939)跟工行(01398)齊齊升逾1%。市場亦已消化蘋果公司盈警消息，一對手設股龍頭孖寶，舜宇(02382)跟瑞聲(02018)亦反彈逾1%

噚日跌勢較為顯著嘅內房股，今日亦見反彈，不過恒大(03333)率先七折賣樓，未知會否引發內地發展商打折賣樓成風，加上內房股之前因為人民幣走勢而升咗唔少，建議都係保守啲好。除咗打折賣樓影響收入，最怕係打咗折出售亦無人吼，由於內地多個城市進行封閉式管理，暫時經濟活動相當局限，預期今年首季內房股嘅銷售料受打擊，要避開一啲負債比率較重嘅公司，要揀內房股都係揀番龍頭穩陣。

中國為防經濟迅速下滑，自動自覺減免部份對美進口商品嘅反制關稅，受惠股份包括萬洲(00288)跟紙業股都見有資金追捧。而紙價提升亦見大行唱好紙業股，兩龍頭玖龍紙業(02689)跟理文造紙(02314)分別升7.7%及3.6%。

總上醫療股平安好醫生(01833)跟阿里健康(00241)都係阿Man之前推介嘅股份，今日齊創新高，半日分別升1.6%及2.4%，其他醫藥股普遍做好，話咗市場對醫藥及醫療服務有增無減，呢個板塊值得逢回吐吸納，中長線作然睇好。

雖然噚日港股有啲腳軟，而二萬八關暫未能突破，不過喺市場資金仍然充裕下，淡友似乎無計可施，睇嚟港股將會喺現水平整固儲力，只要能收復250日線，後市仍然睇高一線。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)