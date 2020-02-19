港股直擊 即巿股評

隔晚美國道指跌過百點，港股昨日急吐逾400點後，今早隨A股低開高走。

恒指低開43點，甫開曾跌81點，見27448點逾一周低，跌至20天線(約27408點)上方後拗腰，曾升167點，見27697點半日高，之後於10天線(約27634點)爭持。恒指中午收報27651點，升121點或0.4%，大市成交額481.79億元。

國企指數報10912點，升107點或1%。

A股反覆靠穩，滬指半日升0.3%；深成指升0.4%。

藍籌內銀股領漲，中行(03988)升1.3%；建行(00939)升1.7%；工行(01398)升1.1%。另外，騰訊(00700)升0.9%；潤地(01109)升1.4%。相反港銀受壓，滙控(00005)跌1%；中銀香港(02388)跌0.9%；恒生(00011)跌0.5%。

焦點板塊

減免反制關稅受惠股：中國公布第三輪減免對美進口商品的反制關稅，涉及696項商品，多隻受惠股走高。萬洲(00288)升3.1%；紙業股玖龍紙業(02689)和理文造紙(02314)分別升7.7%和3.6%。

電動車股：隔晚Tesla大升7.3%，同業比亞迪(01211)飆8.4%；恒大健康(00708)升2.2%。不過，傳Tesla計劃國產電動車中使用無鈷電池產品，個別金屬股急挫，洛鉬(03993)挫10.7%；金川國際(02362)挫11.5%。

醫藥股：線上醫療股平安好醫生(01833)和阿里健康(00241)創新高，半日分別升1.6%和2.4%。另外，愛康醫療(01789)盈喜料去多賺逾八成，股價破頂，半日飆10.6%；啟明醫療(02500)和華檢(01931)創新高，半日分別升5.4%和1%。

焦點股份

數碼通(00315)：股價逆市跌3%。集團中期股東應佔溢利2.65億元，按年下跌20.14%。

藍光嘉寶(02606)：料去年淨利潤增逾四成，股價今早創新高，半日升1.9%。

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