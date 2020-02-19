即巿股評 港股直擊

第16日home office，以往星期一至五要返工時就成日嗌唔想返工；好啦，就嚟「放」足一個月咁滯，依家又成日諗：「幾時先可以『返工』？」人就係咁矛盾。

恒指今朝低開43點後，至依家9點59分出現倒升，做緊93點，報27624點。日線圖上恒指處於50天線(27734點)同250天線(27677點)以下，暫時見頭頂附近位置仲有條10天線(27623點)，而20天線(27048點)就做住嗰支持，換言之恒指都總算叫做仍然處於保歷加上升通道。

至於下方技術走勢方面，SlowSTC(14,3)明顯見到%K線喺高位跌穿%D線；14RSI則處於中軸水平；DMI嘅ADX就繼續勢頭向下，暗示大市呢期都係無乜力。

見到ADX無力，忽發奇想諗起條恒指波幅指數(VHSI)，無他嘅，大市如果無力行，即數點走位上唔多，亦即係波幅細，VHSI正好量度恒指嘅波幅，望望個圖見到依家VHSI處於17.23，呢個位對比之前嚟講就唔算低嘅，但VHSI嘅SlowSTC(14,3)就見到已經處於嚴重超賣水平，剛好%K線仲喺低位升穿%D線添。

若然將ADX同VHSI一齊比較，前者呢期走勢向下，暗示大市無力；後者反映大市波幅愈嚟愈窄。無力 > 波幅細 > 合理。試想想如果ADX同VHSI都同時由低位向上反彈，即大市會有力度產生一個較大嘅波幅出嚟，蓋VHSI嘅SlowSTC(14,3)嚴重超賣見反彈，分分鐘呢一浪喺短期內隨時冚到埋身；用番技資版嘅術語：悶局或短時間內打破。

留意番，講緊嘅只係悶局打破，從來都無講過倒底係向上打還是向下打，因為ADX同VHSI唔係用嚟量度大市方向嘅指標。所以應該睇埋恒指牛熊證街貨圖。

今日所見熊證有三層新增街貨層，最貼價位置已經落返去27700至27799點，呢度有相當於245張期指，重貨區比噚日預計嘅28000至28099點還要高多一層，喺28100至28199點，有相當於993張期指；而牛證最貼價層仍然都係27400至27499點，呢度有相當於756張期指，仍然都係牛證街貨重貨區。

依家10點15分，恒指升幅擴大至升131點，做緊27662點，牛熊街貨中間位就係(27499+27700)/2=27599.5點。雖然目前見到牛證街貨量的確比熊證嘅多，但如果今日大市上行的話，亦唔排除有短炒資金入貼熊，博大市無力再度下行而火速執一轉，如是者又將近熊街貨儲肥。

同步地近牛重貨瀨死唔走嘅話，再按目前牛熊街貨差距愈嚟愈窄，再再預期假設ADX同VHSI所反映大市可能會出現大波幅之下，上下其手、牛熊通殺都唔係無可能(即係單日轉向之嘛，唔係咩特別嘢嚟架)。

知道浪衝埋嚟但重點係唔知佢衝向上定衝向下呢個先麻煩，若然是但企一邊嘅話，咁同買大細係無分別，與期係咁，倒不如買包花生算啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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