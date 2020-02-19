即巿股評 港股直擊

戰友畢老林近日不時在他的「投資者日記」提及老徐，同時講到EJFQ系統，2月10日以<疫潮論戰兼談揀輸家難過揀贏家>為題的日記開筆就話：中環OL上周五於其「金融外星人」專欄談及Tesla股價狂態及疫情肆虐該如何操作。作者形容自己為「對交易充滿熱情的生物」。在這一點上，OL黃跟老畢和戰友老徐倒是來自同一星球。

老徐本來就是「冇盤就身痕」的trader性格，當然樂於入籍「對交易充滿熱情的生物」星球。戰友又說「老徐是EJFQ長期用家，他於最近兩篇文章提到，系統內反映弱勢股沽壓的弱勢股指數短短三日內由7.9%暴升至31.3%，意味大市沽壓極速膨脹近三倍……消夜時聽戰友簡略述及EJFQ指標最新情況，在下1月31日晚隨即買入追蹤MSCI香港指數的美國上市ETF（代號EWH）價外call」。而戰友買EWH call當晚，就是老徐long即月期指的同一天（見2月3日「搏拳實錄」<孭個勇字博一鋪>）。

我們兩個「虛擬星球」公民同樣根據EJFQ系統發出的訊號進行開倉，目標都是一致博恒指或港股「超級oversold」反彈，但招式則不同，老畢買美國上市的EWH，老徐則home bias在香港主場作戰long即月期指，並於兩個交易日之後short即月27200點期指call鎖定利潤（見2月10日「搏拳實錄」<急跌警號兩日就解除>）。

到了2月17日，本欄指出：估計第一波大反彈浪近尾聲的前提下，老徐考慮先平掉26051點的期指食胡，假若恒指「一如所料」未來幾日進行短線回調，即等同為已鎖定約1500點利潤的倉位帶來「額外」盈利。老徐亦於前天港股開市不久就「解鎖」，在27812點沽出即月期指平倉，賺了1761點。

想不到戰友同一日在他的專欄提到，聽取老徐有關EJFQ系統指標的最新拆局後，他亦搭建「28000點short call+27000點short put」的Short Strangle期權倉。老畢的目標同樣是相信恒指第一波大反彈浪接近尾聲，而他耍出的招式是Short Strangle，老徐用的是「解鎖」一招。老徐更想不到的是，EJFQ系統竟然把主戰美國市的老畢吸引「回歸」玩恒指options。

講返港股，周二恒指低開193點，稍稍彈上27771水平即反覆下挫，最低跌至27496點，收報27530，跌429點或1.54%。

前天恒指已連續三日都未能突破以1個標準差計算的TrendWatch上升通道中軸阻力，昨天終於因為技術破頂失敗而顯著回落，並輕微跌穿10天線（27536點）。老徐現在仍然持有27200點的即月call，恒指短期再跌，將更符合上文提到的「解鎖」之後賺取額外利潤的期望。

但本欄早前講過，EJFQ恒指3個月圖表顯示，約27050至27430點的成交量密集區呈純綠色，屬於「買方」打造出來的重要防線，老徐準備，恒指若跌至接近純綠色成交量密集區底便short put。

老徐