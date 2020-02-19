港股直擊 即巿股評

港股昨日急吐逾四百點，市場關注中美關係轉差，不過今早道期反彈，日股亦造好，料恒指今早在10天線附近爭持，業績差過預期的滙控(00005)，隔晚其ADR續跌。

美股假期後復市受壓，三大主要指數早段至中段跌幅擴大，尾市跌勢喘定，納指更輕微倒升，創出收市新高，收報9732點，微升1點；道指收報29232點，跌165點或0.56%，主要受工業股及金融股下挫拖累；標普500指數收報3370點，跌9點或0.29%。蘋果公司預警受到新型肺炎疫情影響，將無法實現今季業績預測，利淡美股氣氛。.

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較呈個別發展。藍籌股當中，滙控ADR折合港元計收報55.65元，較本港收市低2.1元或3.6%；騰訊(00700)ADR收報410.48元，高2.28元；國壽(02628)ADR收報19.25元，低0.01元。「三桶油」靠穩，中海油(00883)ADR收報12.05元，高0.05元；中石油(00857)ADR收報3.43元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.22元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報66.13元，高0.38元；聯通(00762)ADR收報6.68元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.13元，高0.02元。

ADR港股比例指數報27382，較周二恒指收市低148點或0.54%。恒指昨日下午曾插463點，見27496點創一周低，跌穿十天線(約27536點)，收報27530點，跌429點或1.5%。滙控業績差過預期，並計劃今明兩年暫停股份回購，昨日捱沽挫2.8%。

道指期貨今早最新報29275，升64點；日股亦一度反彈過百點。

本港失業率連升四個月，最新升3.4%，是超過三年以來最高。

內地新型冠狀病毒累積確診個案，突破7.4萬宗，二千多人死亡。疫情最嚴重的湖北省，過去一日，新增1693宗確診病例，再多132人死亡，多過上日的93人。

焦點股份

九倉(00004)：發盈警，初步評估，預期截至去年底止年度股東應佔盈利按年下跌約50%，主要是為若干內地發展物業，根據現行市況評估的可變現淨值可能產生的減值虧損而作出撥備。

數碼通(00315)：公布截至去年底止中期業績，股東應佔溢利2.65億元，按年下跌20.14%，因手機銷售利潤及境內漫遊業務下跌。

愛康醫療(01789)：預料截至去年底止，全年股東應佔溢利按年增長超過80%，2018年同期盈利1.45億元人民幣。

藍光嘉寶服務(02606)：預料截至去年底止，全年綜合淨利潤按年增長不低於40%。

新華保險(01336)：公布1月累計原保險保費收入307.05億元人民幣，按年增長54.07%。

ASM太平洋(00522)：遭高盛下調至評級至「中性」，目標價115元。ASM股價昨日急跌一成，報100.1元。

東亞銀行(00023)今日公布全年業績。