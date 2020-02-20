即巿股評 港股直擊

在中環老字號酒家飯局，巧遇老朋友兼前證券公司老板（化名：王總），席間探討了疫情的影響和最近熱門的金融圈話題。

徐：王總，疫情持續擴散，平民百姓都要去搶購口罩，你作為多家上市公司大股東又是大老闆，肯定不會為這等小事而奔波吧﹖

王總：徐老弟，預期花時間排長龍去爭買口罩，不如花小小錢買幾台口罩機，自己口罩自己造嘛。你都知啦，以前就曾爆發沙士，宜家就爆發武肺，難保以後沒有其他古靈精怪的病毒。正所謂，小心駛得萬年船。再者，有咩天災人禍，把「造口罩」概念注入上市公司，又可以將隻股票大炒特炒，然後於高位批股或者吸引散戶高位接火捧呢﹗嘿嘿﹗

徐：嘩，咩你講到好似某位上市公司主席「魔童」咁既。

王總：點同呢，聽聞呢位仁兄都算高瞻遠矚，應不恥依賴這些財技來欺壓小股東來發達。

徐：老實講，股市的其中一個作用，就是為業務發展籌集資金。「魔童」在1999年搞寬頻，引入李家「二少」的電訊旗艦入股，在5.6元發行了ADR，變相發行新股；在2010年又搞電視，在5元水平再發行了一次ADR。今年10年之癢，網購業務尚在燒錢，把握高位時機集資，其實好正常。

王總：不過，坊間對於配股係用「一般性授權」及「特別授權配售」似乎惹有些誤解，值得討論一下。

徐：以我粗疏的理解，即時進行配售有6大原則需要留意：

1. 在周年股東大會中，股東會一般都需要進行授權董事局可發行及回購新股，發行股份相等於發行股本20%，回購則為10%，另外亦會進行另外一項授權，可重新發行回購股份的新股。即是說如果公司有100股，一般情況可以發行最多20股，回購最多10股，如果公司回購了5股的話，發行的股數就會變成25股(20股原來授權+5股回購)。

2. 發行股份價格折讓較基準價不得多於20%，基準價取配售日、簽訂或配售日最早者5日平均收市價。

3. 大股東售出數量需少於或等於認購新股數量，即是如果公司進行10股先舊後新的配售，大股東最多可先向第三方出售10股，並向公司認購10股或以下的新股。

4. 如果配售人數6人以下，需全部披露認購人的名稱。

5. 一年內滾動攤薄比率不得低於25%，攤薄比率較為難以明白，但大致為新股、可換股債券發行、購股權，以及供股及公開發售的攤薄總和，至於計算方式為每次集資發行新股價格對市價折讓 X 擴大股本比例。

6. 需要得到港交所或證監會通過新股發行

王總：如果想配售多些新股，或者發行股價要低些的話，一般需要進行「特別授權配股」，雖然可以比「一般性授權」集資方式似乎是靈活了，但以「魔童」的公司為例，如果發行超過20%，他和他表親的股份會少過40%，其實已經頗為危險，有心人可以分途收集股權，左右到公司的決策，未必合符他們的利益。不過，以往「一般性授權」和「特別授權配股」存有不少漏洞，被不少「古惑」上市公司所濫用，你又知道嗎﹖

徐：都有聽聞過。好像人稱「燒山」以前曾利用新股漏洞，通常先作一般授權配售，然後作特別授權配售，前者先配售予友好，待他們取得股權可投票後，由於小股東很少前赴投票，他們通過持有這批股票支持在股東特別大會通過特別授權後，就可以濫印股票，攤薄股東。

王總：講得無錯，當下除了要搶罩「自救」外，也要留心上市公司的融資部署呢﹗

（筆者出差，下周一暫停一次）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

[email protected]