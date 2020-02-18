港股直擊 即巿股評

擔心中美關係惡化，人民幣離岸價更一度跌穿七算，港股連升兩日未能企穩兩萬八大關後，全日急吐429點，成交金額1013.86億元。

北水流入略減，由昨日的31.32億元，降至25.76億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)續是今日淨入最多個股，全日有9.78億元淨買；工行(01398)也有3.38億元淨入；中行(03988)也有3.2億元淨買；農行(01288)也有1.79億元淨買。

科技股舜宇(02382)也有2.2億元淨買；中興(00763)則有1.78億元淨入；小米(01810)也有1.33億元淨買；騰訊(00700)、微盟(02013)及美團(03690)全日分別有8663萬、8172萬及4314萬元淨買。

另外，中芯(00981)全日有3.26億元淨沽；融創(01918)也有3億元淨沽，上述兩股為北水淨沽最多個股；贛鋒鋰業(01772)也有6060萬元淨沽；新東方在綫(01797)則有1535萬元淨流走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、建行、騰訊、小米、美團、融創、工行、中行、舜宇及農行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、中興、小米、騰訊、贛鋒鋰業、融創、舜宇、新東方在綫、微盟及美團。