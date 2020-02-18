港股直擊 即巿股評

傳美國計劃對中國發起新一輪技術限制，加上人民幣「穿七」，港股昨日收逾三周高後，今日急吐，失守多條平均線。

恒指低開193點，開市後跌幅曾縮至188點，見27771點全日高，其後沽壓增大，跌穿50天線(27702點)和250天線(27680點)附近滙聚，上午最多跌405點，半日挫378點。午後跌穿上午低位，恒指曾插463點，見27496點創一周低，跌穿十天線(約27536點)。恒指收報27530點，跌429點或1.5%。大市今日下跌股份比例67%，上升股份比例為33%。

國企指數收報10805點，跌152點或1.4%。

大市成交額1013.86億元，重上千億水平。

即月期指收市跌416點或1.49%，報27426，低水104點。

A股周一急升後，今日仍能反覆高收，滬指升0.05%；深成指升0.58%。外電引述知情人士透露，特朗普政府正考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，以遏制中國在自主研發客機方面的進展，並進一步限制科技巨頭華為獲取重要的半導體零組件。

美國道指期貨最新跌134點，報29260。

人民幣「穿七」，離岸人民幣(CNH)兌美元最新報7.099；在岸人民幣(CNY)兌美元最新報7.006。

藍籌股方面，滙控(00005)去年稅前少賺33%，今明兩年停回購，股價挫2.8%，拖低大市75點；恒生(00011)去年多賺近3%，全年派息增9.33%，股價跌0.4%。另外，友邦(01299)跌1.5%；建行(00939)跌1.1%；中移動(00941)跌0.4%；平保(02318)跌1.1%。澳門賭場周四重開，金沙(01928)升0.1%，為唯一錄得升幅藍籌。

焦點板塊

科技股：美國考慮限制對華輸出技術，加上蘋果料本季收益難達預期，科技硬件股捱沽。手機股方面，舜宇(02382)挫4.9%；瑞聲(02018)跌3.7%；比亞迪電子(00285)挫4.5%；丘鈦(01478)跌1.3%；高偉(01415)挫4.2%。另外，小米(01810)跌3.5%。半導體股全線受壓，中芯(00981)大成交之下挫5.9%；華虹(01347)跌1.4%；ASM(00522)插10.1%。相反，個別手遊軟件股突圍， FriendTimes(06820)曾飆32.7%創新高，收市升幅縮至半成；金山軟件(03888)旗下金山辦公與音樂版權發行平台VFine Music達成音樂版權戰略合作，金山軟件升4.7%。

內房股：人民銀行否認擬調整內銀「宏觀審慎評估體系」(MPA)中評估房地產信貸相關考核指標，並將堅持「房住不炒」的定位，加上在岸及離岸人民幣穿七，內房跑輸。潤地(01109)和中海外(00688)跌約2.1%；碧桂園(02007)跌2.5%；融創(01918)挫3.9%；金茂(00817)挫3.8%；萬科(02202)挫3.8%。

焦點股份

東風(00489)：股價跌2.2%。集團1月汽車銷量22.57萬輛，按年下跌8.89%。大和發表報告，認為東風銷售及產能會受到內地疫情影響，將目標價由9元降至7.3元，維持「跑贏大市」評級。

半新股：JS環球生活(01691)和康寧傑瑞製藥(09966)同創新高，收市分別升5.9%和6%。相反，鼠年首隻新股澳達控股(09929)創新低，收市挫14.2%。

中國稀土(00769)：憂中美關係再度惡化引發稀土資源戰，股價收市炒高8.3%。

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