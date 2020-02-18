重要通告 港股直擊

數碼通(00315)公布，截至去年底止中期業績，股東應佔溢利2.65億元，按年下跌20.14%，因手機銷售利潤及境內漫遊業務下跌，加上過往期間的投資導致折舊增加所致。集團每股基本盈利23.7仙，中期息每股派14.5仙。

期內，收入42.57億元，按年減少17.93%。其中服務收入及其他相關服務24.12億元，增加2.87%，手機及配件銷售18.45億元，跌35.09%。

期內，客戶人數增長7%至264萬人，客戶流失率由去年同期的1%回落至0.8%。