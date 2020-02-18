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滙豐控股(00005)宣布回購暫停兩年，財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)表示，普通股權一級資本充足率(CET1)為其中一個考慮，如果未能達到策略目標、在14%至15%水平之間，未必會再推回購，但現階段相信藉收入及盈利提供的資本累積，有能力達到策略目標。

他補充稱，現時有回報具吸引力的業務值得投資，故決定先將資本用於業務增長。

至於維持派息政策不變，邵偉信指出，滙控股東有近三成為香港零售投資者，對現金股息需求大，而不少機構投資者亦表明，希望滙控有穩定派息，故保持政策不變。