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【熱炒半新股】JS環球生活 康寧傑瑞製藥創新高

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JS環球生活(01691)曾升7.1%，高見6.37元創新高，現升5.4%，成交額885萬元。集團去年12月18日以招股價5.2元上市。

康寧傑瑞製藥(09966)曾升6.7%，見18.18元創新高，現升6.2%，成交額2420萬元。集團去年12月12日以招股價10.2元上市。

鼠年首隻新股澳達控股(09929)，曾挫13.8%，見0.207元創新低，最新跌12.1%，成交額460萬元。集團招股價0.25元。

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