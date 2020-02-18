港股直擊 即巿股評

內地有報道指，吉利或斥資3億美元，入股於美國上市內地電動車生產商蔚來(nio)，吉利(00175)逆市向好，現造15.08元，微升0.1%，成交金額4.72億元。

報道稱，吉利計劃投資3億美元，折合約21億元人民幣，入股蔚來汽車，一旦成事，市場估計會成為蔚來第三大股東。

被問到入股蔚來一事，內地媒體引述吉利副總裁楊學良稱，不知道此事，也不對市場傳言做評論。蔚來汽車也稱不予置評，市場信息以公告為準。

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