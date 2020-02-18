即巿股評 港股直擊

話咗二萬八關企唔穩，港股都係維持上落市格局，隔晚美股假期休市，本來港股無乜方向，不過美國計劃對中國發起新一輪技術限制，研究禁止中國使用美國晶片製造設備，以免中國取得關鍵半導體技術。另一方面，蘋果公司發盈警，至受到武漢肺炎疫情打擊，導致iPhone供應受阻及中國需求下降，截至3月底止季度收益，可能不符預期。

因為呢兩個消息，道指期貨已見腳軟，恒指今早亦隨之低開，開市跌193點，其後略為收窄跌幅至188點，見過27771點半日高位。不過A股向下令港股沽壓增加，恒指連失50日(27704)及250日線(27680)嘅匯聚區，最多跌405點，見27554點半日低位。恒指中午報收27581點，跌378點；國指則報收10813點，半日跌144點。

單係蘋果公司個盈警，就嚇到啲手機設備打晒冷震，一對手設股藍籌孖寶舜宇(02382)同瑞聲(02018)走晒樣，半日跌逾4%，噚日升幾多，今日嘔突。除咗手設股之外，其他科技股亦捱沽，以晶片股同硬件股表現較差，中芯國際(00981)盤中一度跌一成，半日成交額更放大至29.67億元，反映沽壓頗為沉重，半日收市跌7.4%都咪話唔傷，睇嚟短線有幾會回試14元，想買貨嘅完全唔使心急。

今日大家比較關注嘅係大笨象(00005)業績，截至去年底全年列賬基準除稅前利潤133.47億美元，按年下跌32.9%。期內，經調整除稅前利潤222.12億美元，按年升4.86%。呢份業績差過預期，估計午後跌幅將擴大。其實業績唔好都係意料中事，不過集團表示未來兩年要進行大規模重組，所以今明兩年將暫停股份回購，至2022年恢復。無咗回購呢個支持股價因素，大笨象今次GG了，股價之前未能突破60元都係濕滯，睇怕今次58元支持位都危危地，話唔定有機會落番56元。

另一個捱沽版塊係內房股，美滙指數偏強，或影響人民幣走勢，加上中國放水及稍後要提升出口，較弱嘅人民幣滙價先有利，但就令對人民幣走勢較敏感嘅股份受壓。內房股全線下跌，講嚟講去呢個板塊都係睇住人民幣走勢做人。再加埋要減價賣樓，令沽壓進一步增加。

澳門宣布周四凌晨賭場可恢復營業，但唔見到濠賭股一定受惠，雖然澳門係防疫上做得唔錯，可惜內地多個城市仍然處於封城狀態，就算賭場重開，少咗內地班豪客，賭場一樣拍烏蠅，所以對於賭場恢復營業，呢個板塊亦唔會即時翻生。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)