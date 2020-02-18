港股直擊 即巿股評

擔心中美關係惡化，人民幣離岸價更一度跌穿七算，港股連升兩日未能企穩兩萬八大關後，今早沽壓顯著，曾吐逾四百點，失守50天(現處27704點)及250牛熊分界線(27681點)，中午險守十天線(27542)收市。

隔晚美股休市，但美國擬對中國發起新一輪技術限制，恒指大幅低開193點報27766，跌幅曾縮至188點，高見27771點，其後A股反覆向下，恒指沽壓增大，更跌穿牛熊線，最多曾插405點，低見27554，但稍穿十天線見支持，大市中午跌幅收窄至四百點內收市，最終恒指半日收報27581點，挫378點或1.35%；國指收造10813，跌144點或1.32%，大市成交額600.5億。

外電引述知情人士透露，特朗普政府正考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，以遏制中國在自主研發客機方面的進展，並進一步限制科技巨頭華為獲取重要的半導體零組件。

擔心中美關係轉差，人民幣離岸今早一度貶至7.0007兌一美元，跌157點子，新造6.9976兌一美元，仍跌126點子。

藍籌股近乎全軍覆沒，友邦(01299)跌1.9%；滙控(00005)中午公布去年列賬基準稅前盈利跌33%，半日跌0.9%；建行(00939)走低0.6%；中移動(00941)跌0.9%；平保(02318)跌1%；藍籌只有金沙(01928)升，半日漲0.2%。

焦點板塊

手機晶片股：蘋果料本季收益難達預期，累手機股捱沽。舜宇(02382)為跌幅最大藍籌，中午挫4.8%；瑞聲(02018)降4.3%；比亞迪電子(00285)插5.6%；丘鈦(01478)跌2.8%；高偉(01415)插5.2%；鴻騰(06088)跌2.4%；富智康(02038)跌0.8%。另外，大和與大摩上日齊降中芯(00981)評級，加上美國或對中國發起新一輪技術限制，中芯中午挫7.4%；華虹(01347)也跌3.6%；設備股ASM(00522)則插7.9%。

內房股：人民幣離岸價曾跌穿七算，為2月10日以來首次，屬重資產類的內房股受壓。中海外(00688)跌1.9%；潤地(01109)下滑2.9%；萬科(02202)挫3.2%；恒大(03333)跌2.2%；融創(01918)挫4.1%，更是包尾國指成分股：碧桂園(02007)則挫3.2%；世房(00813)降3.5%；旭輝(00884)跌3.7%：時代(01233)跌3.5%。

物管股：上日富瑞唱淡物管股，惟市場仍懶理熱炒，其中中海物業(02669)、永升(01995)、奧園健康(03662)及佳兆業美好(02168)盤中再創新高，半日揚1.9%、2%、2.2%和5%；碧服(06098)及雅生活(03319)各微漲0.3%；保利物業(06049)走高1.4%。

焦點股份

中國稀土(00769)：擔心中美關係轉差，市場估計稀土或會成為反制美國手段之一，稀土概念股中國稀土再度熱炒，最高見過0.45元，大升15.3%，半日仍升5.6%，成交有908萬元。

東風(00489)：上月銷量跌，加上遭大和降目標價，中午跌2.2%。