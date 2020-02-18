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滙豐控股(00005)主席杜嘉祺在最新一份業績報告表示，整體宏觀經濟環境尚未明朗；鑑於冠狀病毒疫情爆發所帶來的影響，已調低對2020年亞洲經濟增長的預測；而第一季度的表現將受到主要衝擊，但預計疫情受控後，經濟狀況將有所改善。

杜嘉祺指，續密切監察冠狀病毒疫情的發展，集團以客戶和員工的健康為先，並會竭盡所能保障他們的安全，並在此艱難時刻提供支援。

香港社會動盪不安，他認為，對當地經濟造成壓力和嚴重影響，反對一切暴力，並支持在「一國兩制」框架下尋求和平解決方案；而對於香港員工在艱困中仍盡忠職守，深感自豪。

杜嘉祺又說，英國現已正式脫離歐盟，雙方如今可以就未來關係展開談判。這雖令局勢稍為明朗，但貿易談判從來並非一蹴而就，關鍵在於最終協議能否保障及促進為英國及歐盟提供金融服務的眾多裨益。與此同時，英國與歐洲雖然仍關係密切，但亦必須加強與美國、中國及東南亞國家等其他關鍵夥伴的聯繫，期待與各國政府攜手合作達成此目標。

中美貿易談判達成「第一階段」協議是有利的開局，但由於彼此的分歧仍未解決(特別是在科技領域)，對於中美達成更廣泛協議的前景持審慎態度。預期美國經濟增長依然強勁，唯較2019年有所放緩。

整體而言，預期環球經濟增長於2020年期間將會穩定下來，但增長率會較近年略為回落。杜嘉祺指出，這清楚顯示集團需要盡力把握面前的機遇。