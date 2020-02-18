港股直擊 即巿股評

美國擬對華發起新一輪技術限制，港股昨日收逾三周高後，今早回吐。

恒指低開193點，開市後跌幅曾縮至188點，見27771點暫時高，其後A股反覆向下，恒指沽壓轉強，跌穿50天線(27704點)和250天線(27680點)滙聚，曾挫405點，見27554點見一周低，下試10天線(約27540點)。截至上午約11時03分，恒指報27586點，跌373點，大市成交額491億元。

國企指數報10800點，跌157點或1.4%。

A股反覆向下，滬指跌0.18%；深成指跌0.01%。

外電引述知情人士透露，特朗普政府正考慮對向中國出口尖端技術實施新限制，以遏制中國在自主研發客機方面的進展，並進一步限制科技巨頭華為獲取重要的半導體零組件。

另一方面，蘋果公司盈警，受到新冠肺炎疫情打擊，截至3月底止季度收益很可能無法達致原先公布的預測。

科技硬件股跑輸，舜宇(02382)挫6%；瑞聲(02018)挫5.1%，為表現最差藍籌。半導體股急插，中芯(00981)挫10.7%；華虹(01347)挫5.3%；ASM(00552)挫9.2%。

內房股亦見沽壓，碧桂園(02007)跌3.1%；潤地(01109)跌2.8%；中海外(00688)跌2.3%。

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