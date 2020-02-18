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【輪證贏家】準備迎接業績期

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第15日home office，坦白講有啲掛住公司部電腦，真架，喺屋企用部私伙13吋MacBook Air，對比公司嗰部駁住兩個大芒嘅陳舊Window，你話邊部睇得舒服啲啦；仲要呢兩日咁凍，用MacBook嘅人都會知道，呢啲天氣用個keyboard打字，係特別凍。(凍都要做架啦，home office咗咁耐我已經好幸福架啦)

恒指升咗兩日之後，今日終於都見下行，今早開市報27766點，低開193點；依家9點55分，恒指跌幅擴大至跌290點，報27669點，最低暫見27638點。目前嘅位置係處於「終極黃金交叉」之下，係呀，今日50天線(27706點)升穿咗條250天線(27681點)啦；同場加映條10天線(27551點)升穿咗條20天線(27472點)，「短期黃金交叉」出現。

睇埋牛熊街貨圖。經過噚日升穿28000點呢個位之後，熊證街貨層最貼價已經升至28000至28099點，呢度有相當於412張期指；至於牛證街貨方面，今日見最貼價層仍然都係27400至27499點，但呢度已經儲到有相當於999張期指，亦係牛證嘅重貨區。計計牛熊街貨中間位(27499+28000)/2=27749.5點，對比10點1分恒指報27684點，兩者只係相差65.5點。

睇返噚日隻恒指牛(64042)，噚日嘅【輪證下半part】喺下半場未開始時就好已經打咗兩段仔字上去，除咗係噚日比較忙之外，另一個原因係有讀者留意到上半場完場之後，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到超賣位置，如是者的確可以準備喺下半場開始時，繼續留意住SlowSTC(14,3)水平，務求吼個靚位落場。

就以下半場開場後10分鐘，SlowSTC(14,3)5分鐘圖上處嚴重超賣水平計，(64042)當時高低位做過$0.045/$0.042，平均買入價為$0.0435。期後於1點40分至2點30分呢段時間，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)其實已經重上超買至嚴重超買位置，(64042)當時高低位分別為$0.053/$0.046，平均賣出價為$0.0495，一計之下一個下晝即日鮮賺13.8%，以目標賺個下午茶嚟計，都已經達成啦。

依家10點13分，恒指今日似乎愈跌愈有咁款；不過今日市場焦點應該係滙控(00005)業績。參考番早排美國銀行股公布嘅業績，按年表現有進步，估計滙控業績都未至於太樣衰；然而，坊間預測滙控去年列帳稅前盈利都會錄得微升，若然業績出爐後升幅係高於預期嘅話，再加上目前滙控股價處於60零蚊呢啲位，股息都仲有一定嘅吸引力，望就望條10天線($58.6)有力做支持啦。

對滙控業績無興趣？唔緊要，反正業績期都準備展開，往後每個星期都總有幾隻焦點股公布業績，揀啱先埋檯啦，老細！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。
電郵：[email protected]；FB：輪證贏家

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