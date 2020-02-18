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【異動股】ASM曾插近6% 傳美限制廠商向華為供晶片

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外電有報道指，美國考慮監管規定，封鎖供應商向華為提供晶片，當中包括台積電，市場擔心下游設備亦受衝擊，加上蘋果警告疫情致收入難符預期，拖累ASM(00522)最低見過105元，挫5.7%，新造106元，仍跌4.8%，成交金額3584萬元。

路透報道稱，美國政府正在考慮修改美國監管規定，以封鎖供應商向華為提供晶片，例如台積電。

另外，蘋果警告，受到新冠肺炎疫情打擊，截至3月底止季度收入很可能無法達到原先公布的預測。

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