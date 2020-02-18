港股直擊 即巿股評

阿里巴巴(09988)上周公布業績，業績前後均見資金積極流入輪證相關產品，尤其是好倉，認購證及牛證的需求十分大，以上週的5個交易日計，分別有7500萬元及5500萬元流入，是同期最多資金流入的個股相關資產。再觀察阿里的走勢，由於過去兩週在200至220元之間上落，未有明顯突破。在這類股價上落的情況，資金又不斷流入Call輪，而投資者選擇的條款又差不多的情況下，就會導致資金集中於同一批的Call證之中，令其街貨累積到偏高水平。如何從認購證搜尋器中搜尋阿里巴巴Call輪並以實際槓桿排列，可見到大部份高槓桿的產品都累積到高街貨，因此現階段投資者在篩選產品時要特別注意街貨數據，留意街貨較低的產品方為上策。

除此之外，在阿里公布業績後，投資者如繼續看好阿里的走勢，可根據自己的投資目標選擇合適自己的條款。我們在此以三類不同的投資目標，說明在不同目標之下在篩選產品時要注意的事項。

（一）中短線（數天至一個星期）：可按「選輪三部曲」有序篩選出高槓桿證

對於這類希望捕捉股價短線走勢的投資者，可利用本欄一直提出的「選輪三部曲」，先從產品的條款入手，選擇合理的行使價及到期日，再注意街貨數據，避開高街貨產品，收窄範圍之後，最後以有效槓桿排序，從中找出槓桿較突出，即值博率較高的產品。以上週五阿里巴巴收市價215元為例，可考慮以行使價215至240元之間（即價外幅度約10%以內）、2個月期以上作篩選條件，剔除高街貨證之後，阿里購(20941)（行使價239.2元、6月1份到期、9.5倍槓桿）是當中槓桿最高的選擇。

（二）長線（一個月或以上）：可考慮價內、低溢價證

投資者如果覺得股份的基本因素佳，屬優質股，希望持有較長時間(例如一個月以上)來捕捉中長線走勢，當然可考慮直接買入正股。但如果希望減低成本，想利用較少的金額並盡量模擬正股的走勢，仍可考慮以Call輪部署，不過就要注意條款的選擇。由於計劃持有的時間較長，建議留意價內Call（即行使價比正股現價低的Call），因為價內證的時間值損耗相對較低，而且對引伸波幅變化影響較輕微，可盡量緊貼正股股價的走勢。此外，亦可留意溢價較低的產品。就中長線的投資者而言，溢價可反映出真正付出的成本，代表著窩輪到期時正股需要上升多少百份比才令投資平手，所以溢價越低越好。因此，這類中長線的投資者可考慮價內、低溢價的阿里購(17983)（行使價208.2元，3%價內，溢價低於5%）。

（三）極短線即日鮮：可考慮高敏感度及高槓桿的牛證

考慮即日買賣的投資者，一般風險承受能力較高，兼會緊貼正股股價變化，希望利用高敏感度及高槓桿產品在極短時間之內獲利。牛熊證就會是較合適的選擇，現時市場上的阿里巴巴牛證的槓桿一般都比認購證高，以阿里牛(59904)（收回價200.18元，距離正股超過5%）為例，槓桿超過11倍，高於大部分Call輪，而且由於牛證的敏感度接近100%，跳動會較Call輪快，所以即日鮮投資者可考慮用牛證部署。

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