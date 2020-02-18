港股直擊 即巿股評

隔晚美股假期休市，蘋果公司發盈警，美股指數期貨今早向下；那邊廂內地股市表現強勁，料恒指繼續在二萬八附近爭持。

歐洲主要股市則全線造好，英國、德國及法國股市終止兩連跌，收市均升約0.3%。新型冠狀病毒疫情持續，中國人民銀行星期一表示，將進行1000億元人民幣7天期逆回購，另外有1萬億元人民幣逆回購到期。人行同時開展1年期中期借貸便利(MLF)操作2000億元人民幣, 並同步下調操作利率10個基點，由3.25厘降至3.15厘。以上新措施都有助紓緩疫情對經濟的影響, 刺激投資者買盤入市，利好歐洲股市氣氛。各類板塊中，以汽車股表現最好。

蘋果公司發盈警，受到新冠肺炎疫情打擊，截至3月底止季度收益很可能無法達致原先公布的預測。

道指期貨今早最新跌60點或0.2%報29334；納指期貨跌0.4%。

《華爾街日報》引述消息人士指，美國政府正考慮向中國實施新的貿易措施，禁止華為使用美國製造的晶片。報道指，美國商務部正草擬修訂外國直接產品規定，如欲使用美國設備製造晶片予華為，有關美國晶片製造商必須先獲得美國政府許可。

瑞銀表示，維持對美國今年將減息3次的預測，但預計減息時間將由原先估計的3月、4月及6月，押後至4月、6月及7月。瑞銀表示，美國聯儲局主席鮑威爾日前出席國會聽證會時，雖然指出經濟下行風險，認為上半年經濟可能放緩，但對於經濟情況仍偏向樂觀，加上近期一些經濟數據表現好過當初預測, 因此預期將不會立刻減息。

內地新型冠狀病毒累積確診個案，突破7.2萬宗，1800多人死亡，超過1.2萬人康復。疫情最嚴重的湖北省，過去一日，新增確診1807宗病例，較上日減少近百宗，再多93人死亡，1223人康復出院。

國際油價連續第五日收市上升。人行出台進一步刺激經濟措施，以應對經濟放緩。 另外，投資者關注油組可能減產，以限制石油供應過剩。紐約3月期油收報每桶52.33美元，升28美仙或0.54%。

即月恒指夜期收報27865點，升23點，低水95點。人民銀行下調MLF利率，中港股市昨日上升，港股一度重上兩萬八，恒指收報27959點，升144點，留意50天線將升穿250天線。人大常委會下周一審議推遲召開全國人大政協兩會會議。

焦點板塊

濠賭股:澳門連續13日無新增確診新型肺炎個案，仍然維持10宗，當中5人康復。澳門政府宣布，當地自本月5日起暫停營運的所有賭場，在本周四凌晨零時開始，將有條件重開，會按照衞生局防疫指引，加設一系列防疫措施，包括規定所有進入賭場人士，必須探測體溫及佩戴口罩。

焦點股份

滙控(00005):今日公布去年業績，市場預計列賬稅前盈利最多升或跌近6%，介乎187.4億至210億美元，市場關注炒房等業務或有削減成本計劃、行政總裁落實，以及股份回購。

東風集團(00489):公布1月汽車銷量22.57萬輛，按年下跌8.89%。

太古股份(00019):表示，國泰航空(00293)已宣布因應新型冠狀病毒爆發而大幅減少其可運載量，該公司於今年上半年的財務業績將大幅低於去年同期，加上新型冠狀病毒亦對太古公司部分其他業務造成較輕微的負面影響，意味太古公司今年上半年的經常性業績很可能顯著遜於去年上半年。