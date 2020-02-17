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【北水手影】淨入增至31億 買四大行 沽中芯

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中央連環出手谷經濟，港股連升兩日，兩萬八得而復失，全日升144點，收報27959點，大市成交回落至956.04億元。

北水流入續增，由上周五的29.2億元，增至31.32億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

建行(00939)續是今日淨入最多個股，全日有9.25億元淨入；中行(03988)也有2.02億元淨買，工行(01398)與農行(01288)分別有1.93億及1162萬元淨流入。

科技股中興(00763)有3.03億元淨買；小米(01810)則有2.2億元淨買；騰訊(00700)美團(03690)及舜宇(02382)分別有1.44億元、1.21億及1.1億元淨入，微盟(02013)則有9193萬元淨買；但中芯(00981)則有9515萬元淨沽。

另外，吉利(00175)則有8680萬元淨沽；融創(01918)有3345萬元淨沽；贛鋒鋰業(01772)也有916萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、中芯、騰訊、小米、工行、農行、融創、中行、美團及舜宇。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、中興、小米、美團、吉利、騰訊、舜宇、融創、微盟及贛鋒鋰業。

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