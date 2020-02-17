港股直擊 即巿股評

國家主席習近平發言谷消費，中證監放寬再融資，加上人民銀行降MLF利率，推動中港股市造好，恒指低開高走，但仍未能坐穩兩萬八。

恒指低開48點，報27766點屬全日低，開市後拗腰，上午最多升202點，一度返兩萬八，受制兩萬八回順，中午升125點或0.5%，午後突破上午高位，曾飆239點，見28055點。恒指收報27959點，升144點或0.5%，創1月22日以來收市新高；兩日累升229點或0.8%。

國企指數報10957點，升94點或0.9%；兩日累升122點或1.1%。

大市成交額956.04億元，創1月8日以來新低(不計1月24日半日市)。

即月期指收市升89點或0.3%，報27842，低水118點，成交12.3萬張。

滬指飆2.28%；深成指飆2.98%。人行今早開展2000億元人民幣中期借貸便利(MLF)操作和1000億元人民幣7天期逆回購操作，並下調1年期MLF利率至3.15%。

官媒《求是》雜誌發表國家主席習近平的文章《在中央政治局常委會會議研究應對新型冠狀病毒肺炎疫情工作時的講話》，要加快釋放新興消費潛力，積極豐富5G技術應用場景，帶動5G手機等終端消費，推動增加電子商務、電子政務、網絡教育、網絡娛樂等方面消費；另外要擴大綠色食品、藥品、衞生用品、健身器材的生產銷售，要積極穩定汽車等傳統大宗消費，鼓勵汽車限購地區適當增加汽車號牌配額，帶動汽車及相關產品消費。

藍籌金融股領漲，平保(02318)升0.9%；建行(00939)升0.5%；工行(01398)升0.9%；港交所(00388)升1.2%。另外，騰訊(00700)升0.4%；申洲(02313)升2.2%。相反，創科(00699)吐1.8%。

焦點板塊

內需股：習近平指擴大消費是對沖疫情影響的重要着力點之一，內需股普遍向好，安踏(02020)內地四成門店已復工，股價升4.6%；同業李寧(02331)升3.5%；滔搏(06110)升2.1%。另外，百威亞太(01876)升2.6%；維他奶(00345)升5.8%；旺旺(00151)升1.7%；中糧肉食(01610)升2.5%；萬洲(00288)升1.6%。不過，火鍋股表現落後，海底撈(06862)外賣店復工並推無接觸配送，股價反覆升0.3%；同系頤海(01579)跌0.4%；呷哺呷哺(00520)跌1%。

科技股： 5G股落鑊，中興通訊(00763)創逾兩年高，收市升9.8%；京信(02342)創八年高，收市升8.8%；摩比(00947)升5.8%；鐵塔(00788)升3.3%。天風國際分析師郭明錤指相機模組(CCM)廠商復工情況逐漸改善，丘鈦(01478)飆9.3%；舜宇(02382)上月手機鏡頭出貨增33%，股價彈2.8%。二線科網股方面，微盟(02013)升9.6%；網龍(00777)升3.7%；心動公司(02400)創新高，收市升4.6%；樂遊(01089)升4.6%。

中資券商股：中證監上周五晚宣布，放寬上市公司再融資規定，以幫助企業抗擊疫情，恢復生產。中資券商股突圍，中信建投(06066)升5.5%；中信証券(06030)升5.2%；華泰(06886)升5.1%；招證(06099)升4.1%；廣發(01776)升4.4%；中國銀河(06881)升4.3%；海通(06837)升6.1%；國泰君安(02611)升3.2%；中金(03908)升3.7%。

醫藥股：多股尋頂，阿里健康(00241)、藥明生物(02269)、藥明康德(02359)、信達生物(01801)、康龍化成(03759)、康希諾生物(06185)和康德萊醫械(01501)創新高。另外，方達(01521)飆10.3%；歌禮製藥(01672)升5.3%；石藥(01093)升1.8%；平安好醫生(01833)升4%。

公路股：中國全國收費公路今起免收車輛通行費至疫情防控工作結束，公路股全線下挫。深高速(00548)挫3.4%；浙江滬杭甬(00576)挫3.4%；江蘇寧滬高速(00177)挫3.1%；今日公布業績的越秀交通基建(01052)挫4.1%。

汽車股：習近平要求穩定汽車消費，板塊全線造好，豐田中國工廠陸續復工，廣汽(02238)收市飆7.7%；傳向GM購泰國生產設施的長汽(02333)升4%；東風(00489)升4.7%；吉利(00175)升4%；華晨(01114)升3.8%；北汽(01958)升2.4%。

焦點股份

眾安在綫(06060)：1月原保險保費收入總額約14.85億元人民幣，按年升62.3%，股價飆8.9%。

中遠海發(02866)：今日突落鑊，收市飆22.7%，成交額2.07億元。成交量超過14個月最活躍；其A股漲5.48%。

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