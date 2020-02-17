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國泰上月客運續跌 料上半年業績大為遜色

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國泰航空(00293)載客量連跌6個月，1月客運量下跌3.8%，國泰表示，4月份的運力可能會削減，並預期今年上半年的業績將較去年同期大為遜色。

國泰宣布，1月國泰航空與國泰港龍航空合共載客301萬人次，按年下跌3.8%，乘客運載率亦跌1.3個百分點至84.7%，以可用座位千米數計算的運力跌0.3%。

上月，運載的貨物及郵件合共15.2萬公噸，按年減少8.9%，而運載率亦下跌1.4個百分點至60.2%。以可用貨運噸千米數計算的運力跌3.2%，而貨物及郵件收入噸千米數跌5.4%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，今年的農曆新年假期是歷年來最具挑戰，由於新型冠狀病毒在內地的疫情於農曆新年假期後段愈見嚴峻，旅遊需求大幅下滑，隨着全球更多政府對中國旅客實施入境限制，部分措施亦包括香港旅客，很多乘客陸續取消機位預訂。

他稱，國泰採取一系列短期措施應對，包括大幅削減其全球網絡的航班運力。就2月及3月期間，公司已削減約四成的網絡客運運力，比早前的所公告的削減更多。國泰會繼續監察市場及配合需求，4月份的運力亦有可能會削減。然而貨運運力則維持不變。

展望未來，林紹波指出，今年上半年的財務表現已預期極具挑戰性。新型冠狀病毒的爆發令航班需求進一步大幅下滑，運力亦需要相應削減，預期上半年的業績將較去年同期大為遜色。

下載港交所通告原文

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