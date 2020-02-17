即巿股評 港股直擊

新型肺炎對經濟的影響已開始浮現，日本少了中國旅遊，今年第一季GDP可能比原來很差勁的去年第四季更弱，那邊廂，內地抗疫救經濟一齊來，調低MLF利率後，本周四公布的貸款市場報價利率(LPR)亦很大機會調低，A股超級V彈重上節前水平，我一直以1月20日下午為市場反映武肺的第一日，現在疫情對公司上半年盈利衝擊甚大，故上證指數要回升至3100水平，邏輯上很難。

港股方面，今早高見28055，50天線將於短期升穿250天線，成終極「黃金交叉」；10天線亦有望之後升穿20天線，成短線金叉；14天RSI約56，拗物線SAR維持造好訊號，暫時忌買跌。

新經濟股股成抗疫最受惠板塊，齊心抗疫，公司賺錢與否已放在一旁，美團(03690)免佣金、平安好醫生(01833)義診兼大送口罩，新東方在線(01797)響應「停課不停學」，免費公開教學；這些公司今次賺了社會價值，擴大用戶體驗。習主席又揚言要加快釋放新興消費潛力，積極豐富5G技術應用場景，帶動5G手機等終端消費，推動增加電子商務、電子政務、網絡教育、網絡娛樂等方面消費，熱錢即刻睇住來炒，中興(00763)、京信(02342)、微盟(02013)，鐵塔(00788)亦價量齊彈。短期亦可留意配股後喘穩的網龍(00777)，騰訊(00700)生態圈之一的創夢天地(01119)，另外近期展升勢的FriendTime(06820)逢回可留意。

新經濟大時代下，老股民難調整根本認知，如何估值亦難以入手，但事實確實如此，Comfort Less, Uncomfort More(CLUM)，現在適量配置仍未遲，好過長揸無得博的舊經濟弱勢股。用「精明選股」篩選，揀過去兩年內上市、強勢頭、分析員建議買入／增持佔比高於80%，結果有近期大熱的贛鋒鋰業(01772)、好醫生、信達生物(01801)、康布諾生物(06185)、美團、眾安在線(06060)及新東方在線等，看誰會是未來的現金牛。至於筆者仍較鍾情兩隻新經濟ETF，中國雲算(02826)及中國生科(02820)。

羅崇博 (杜比)